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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد 7 أعوام من تولية الرئاسة

برلماني: السيسي حول أمنيات المصريين إلى حقائق

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال خالد مشهور عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي حول أمنيات المواطنين إلى، حقائق فقام ببناء مصر من جديد لتكون في مصاف الدول المتقدمة.

 

وأضاف مشهور لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي منذ تنصيبه قبل 7 سنوات، وهو دائم العمل والتخطيط والتنفيذ، لم يترك مكان في مصر إلا ووضع يد التطوير والتغيير فيه، وأصبحنا الآن بعد سبع سنوات نواجه صعوبة بالغة في حصر مشروعات التطوير  أو أماكن التغير، نحن نحتاج شهورا لحصرها وعدها

 

وتابع النائب: "هل ننسى مثلا عملية الإصلاح الاقتصادي، وافتتاح قناة السويس الجديدة، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الكباري والأنفاق والطرق، وتطوير وسائل النقل، وتحديثها، وتنمية الريف المصري، والاهتمام بإيجاد حلول جذرية لمشكلات المناطق الخطرة، وتطوير التعليم الأساسى والجامعي، ونظام التأمين الصحي، والاهتمام بالفئات محدودة الدخل، وذوى القدرات الخاصة، وغيرها الكثير والكثير".

 

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن مصر كانت على موعد مع عصر جديد من النهضة والتطور، وذلك عندما أعلن المشير عبدالفتاح السيسي وقتها ترشحه لرئاسة الجمهورية، فى واحدة من أخطر الفترات التى مرت بمصر وأكثرها حساسية، كانت نقطة البداية صعبة قبل السنوات السبع، فمعظم ملفات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة تشكو إهمالاً واضحاً وخسائر فادحة لكن الرئيس وعد شعبه بوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة، بعد أن دارت عجلة العمل بأقصى سرعتها، وقد كانت، فأصبحنا نباهي بمصر بين الدول.

 

مبادرات الرئيس السيسي

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم سلسلة من المبادرات الرئاسية التي استهدفت بشكل مباشر النهوض بالمجتمع من جهة وصحة المواطن من جهة أخرى والتى كان ابرزها 100 مليون صحة وحياة كريمة ومبادرة نور الحياة ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بالإضافة الى مبادرة المشروعات متناهية الصغر ومبادرة أيضا المستشفى النموذجي والكشف عن 3 أمراض لطلاب المدارس بالإضافة  إلى مبادرة مستقبلنا في أيدينا و مبادرة التحول الرقمي.

 

تطوير التعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة مجلس النواب الإصلاح الاقتصادى رئاسة الجمهورية 100 مليون صحة

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