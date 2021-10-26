محمود الدسوقي يكشف دوافع المرأة للتحرش بالرجل ..فيديو

قال محمود الدسوقي الصحفي ، أن ملابس الفتيات دافع قوي للتحرش بهم ، مؤكدا ان الجميع ليس لديه القدرة على التحكم في غرائزه لافتا إلى أن ملابس النساء تثير غرائز الرجال .

وأضاف محمود الدسوقي خلال لقائه في برنامج "+18 " المذاع على قناة " صدى البلد 2" تقديم الإعلامية امل صالح ، أن غريزة الأسد هي الافتراس وغريزة الإنسان جنسية ، مؤكدا ان الشارع يحتوي على مختلف الثقافات والأعمار .

وأوضح محمود دسوقي ، أن المرأة لم تكتفي بتحرش الرجل بها والان يتحرشون بالرجال .

ومن جانبه أوضح دوليفان برواري اعلامي عراقي ، أن الدين حتم علي الإنسان أن يتحكم بـ غرائزه الحيوانية ، لافتا إلى أن الرجال يثيرون أيضا غرائز النساء .