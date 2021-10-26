عاصفة شديدة تعيد مستوى بحيرة إلى طبيعتها مجددا بـ كاليفورنيا

تساقطت أمطار غزيرة وثلوج في شمال كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لدرجة أن مستويات المياه في بحيرة تاهو عادت فوق الحافة الطبيعية.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مستويات المياه في سد مدينة تاهو ارتفعت بنحو 6 بوصات في غضون 24 ساعة، وتساقط أكثر من 24 بوصة من الثلوج في الجبال المحيطة بحوض تاهو.

وكانت هذه أخبارًا سارة ، حيث انخفض منسوب مياه بحيرة تاهو الأسبوع الماضي بمقدار بوصة واحدة تحت الحافة الطبيعية للحوض، وعندما تنخفض المستويات أسفل الحافة فإن البحيرة لم تعد متصلة بنهر تروكي الذي يعد منفذها الوحيد.

في حين أن هطول الأمطار كان ضروريًا، إلا أنه لا يكفي لحل مشاكل المياه في بحيرة تاهو، كما يقول الخبراء، ونظرًا لأن البحيرة كانت أسفل الحافة فقد تمكنت العاصفة الشديدة من رفع مستويات المياه بسرعة ، لكنها لم تكن قريبة من المكان الذي ينبغي أن تكون فيه.

وتُعتبر بحيرة تاهو ممتلئة عندما تكون مستويات المياه حوالي 6 أقدام فوق سطح البحر، ولكي تحظى بموقعها المناسب يقول العلماء إن هذا الشتاء يحتاج إلى هطول أمطار وتساقط ثلوج أعلى من المتوسط ، مع عدم ذوبان الجليد وبدون هذا قد تنخفض البحيرة تحت حافتها الطبيعية من العام المقبل.

وعلى الرغم من أن عاصفة نهاية هذا الأسبوع كانت ضخمة، إلا أنها لن تؤثر كثيرًا على مستوى الجفاف الذي ضرب منطقة بحيرة نيفادا في غرب الولايات المتحدة والتي تعد مصدرًا رئيسيًا للمياه في ولاية كاليفورنيا.

وأوضح بيل باتزيرت ، عالم المناخ في مختبر الدفع التابع لناسا ، إنه يقدر أن الأمر سيستغرق 17 عامًا من هطول الأمطار فوق المعدل الطبيعي وتجمعات الثلج لإعادة البحيرة المستنفدة إلى حيث ينبغي أن تكون، متابعا: "ليس هناك حل سريع للجفاف".