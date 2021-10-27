نشرة المرأة والصحة: طعام يزيد من مخاطر الإصابة بالخرف.. مصباح يقتل الفيروس التاجي الجديد.. هرمون يتحكم في حجم الكرش

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

نشرة المرأة والصحة

فى اليوم العالمى لوسائل منع الحمل .. تعرفى على أكثرها أمانا .. و5 خرافات عنها



يبحث المتزوجون حديثا عن وسائل مختلفة لمنع الحمل بدون أضرار أو تأثير على الهرمونات، ولا يفضلون حبوب منع الحمل، لكن فى المقابل هناك العديد من الطرق المختلفة لتحديد النسل.

تعانى منه البنات .. طرق علاج حب الشباب الهرموني



تصاب بعض النساء بـ حب الشباب الهرموني الذي يظهر عادة عند معاناة المرأة من بعض الاضطرابات الهرمونية وتزداد خلال فترة الحيض والحمل والولادة.

الهذيان وتساقط الشعر أبرزها.. أعراض فيروس كورونا الأكثر انتشارا في مصر



حذرت الحكومة خلال الأيام الماضية من زيادة أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا؛ حيث أكدت وزارة الصحة من اقتراب ذروة الموجة الرابعة وظهور سلالات جديدة له، لذا فإن أغلب الأشخاص يبحثون عن أعراض فيروس كورونا الجديدة للوقاية من الإصابة به، وتجنب انتشار العدوى.

هل يمكن اكتشاف مرض الزهايمر في مراحله المبكرة



يعتبر مرض الزهايمر هو اضطراب تدريجي في الدماغ يدمر ببطء الذاكرة ومهارات التفكير والقدرة على أداء المهام البسيطة، وهو سبب 60 في المائة إلى 70 في المائة من حالات الخرف.

الملاية اللف.."بنت البلد يا ولد يا ولد" من الرومان لشط إسكندرية|نوستالجيا



نشاهد الأفلام القديمة ونجد ان الممثلات كانوا يظهرن بأدوار مختلفة وهم يرتدون الملاية اللف ويقومون بلفها حولهم، ومن ابرز النجمات التي ارتبطوا ذهننا وهما يرتدون الملاية اللف الفنانة شويكار، سعاد حسني، وشادية، وايضا من ممثلات الجيل الجديد الفنانة غادة عبد الرازق، ومي عمر، ولكن ما أصل الملاية اللف ومن أين أتت فكرتها.

دراسة تكشف الهرمون الذي يتسبب في ظهور «الكرش»



وجدت دراسة حديثة أن الكرش يظهر نتيجة إفراز الجسم لـ هرمون بكميات قليلة ويرتبط بارتفاع ضغط الدم ومخاطر الإصابة بالسكري وزيادة دهون البطن.

قناع الزبادى والكركم لبشرة خالية من العيوب



قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد قناع الزبادى والكركم لبشرة خالية من العيوب.

الكشف عن مصباح يقتل الفيروس التاجي الجديد



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مصباح يقتل الفيروس التاجي الجديد من قبل باحثون امريكيون، ان مصابيح LED ذات أطوال الموجة الطويلة تقتل الفيروس التاجي المستجد ، ليس فقط على السطح، بل وحتى داخل خلايا جسم الإنسان.

دراسة تكشف: هذا الطعام يزيد من مخاطر الإصابة بالخرف



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مخاطر الإصابة بالخرف من قبل باحثين متخصصين في علم الأوبئة التغذوية، أن استهلاك اللحوم المصنعة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتدهور الدماغ، والإصابة بمرض الخرف بنسبة تصل إلى 19% .

هل يؤثر كورونا على الدماغ أكثر من اللقاحات



رجحت دراسة بريطانية أن الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد يمكن أن تسبب مضاعفات عصبية نادرة أكثر من أى لقاح مضاد للفيروس.

نصائح ذهبية لمنع زيادة الوزن خلال الطقس البارد



نحتاج قبل اقتراب فصل الشتاء والطقس البارد إلى معرفة بعض النصائح البسيطة، حتى نتجنب زيادة الوزن التي تحدث في نهاية فصل الشتاء، بسبب تأثير الطقس علينا ومحاولة الحصول على الدفء من استهلاك الأطعمة والأكلات.

معلومات متوارثة خاطئة عن الحمل والولادة.. أبرزها تناول الأسماك



هناك العديدة من المعلومات الخاطئة عن الحمل والولادة، وأغلب هذه المعلومات ليس لها أى أساس من الصحة، ويمكن لأغلب هذه المعلومات ان تسبب في مشاكل صحية للأم والجنين، وفي السطور التالية سنوضح لكم أبرز الخرافات التي نسمعها حول فترة الحمل وبعد الولادة.

10 نصائح فعالة لتعزيز المناعة وتجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء



يصعب تجنب تناول بعض الأطعمة في فصل الشتاء؛ حيث ان اغلبنا يريد تناول الطعام ليشعر بمزيد من الدفء، ولكن عند تناول الأطعمة قد يتسبب بعضها في زيادة الوزن، مما يشكل مشكلة أكبر وهي الخروج من فصل الشتاء بوزن زائد، لذا نقدم لكم بعض النصائح البسيطة لكي نتجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء.