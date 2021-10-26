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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نقيب الزراعيين يعلق على ارتفاع الأسعار: أزمة عالمية ومصر تستورد حوالي 90% من الزيوت .. فيديو

الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه استعرض، في شهر أبرايل الماضي، تقرير منظمة الغذاء العالمية (الفاو) الذي حذرت فيه من أزمة الغذاء التي قد تكون أصعب من أزمة كورونا؛ وذلك تعليقًا على أزمة ارتفاع الأسعار المتوقعة خلال الأيام المقبلة حول العالم.


وأضاف سيد خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن سعر طن القمح العالمي حوالي 287 دولارًا، وفي آخر سعر له زاد حوالي 80 دولارًا؛ ما دفع بعض الدول لتخزين هذه السلعة؛ مؤكدًا أن هذا الأمر تسبب في ارتفاع سعر القمح وفول الصويا؛ وهو ما يؤثر في النهاية على المستهلك والصناعات المرتبطة بها.


وتابع سيد خليفة، أن تكاليف النقل مع زيادة أسعار الطاقة تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات أيضًا؛ ما ينذر بأزمة كبيرة جدًا في أسعار الغذاء، موضحًا أن مصر تستورد حوالي 9 أو 10 مليون طن قمح سنويًا، مؤكدًا زيادة سعر طن القمح ووصوله إلى حوالي 5400 جنيه، وتوفر مصر حوالي 9 مليون طن منها 4 مليون طن لوزارة التموين.


وأكد سيد خليفة أن مصر تستورد حوالي 90% من الزيوت، موضحًا أن التقارير الدولية لفتت إلى أن هذه الأزمة مستمرة حتى ظهور المحاصيل الاستراتيجية، بينما الأسعار ستظل مرتفعة؛ وستؤثر على كل السلع؛ وبخاصة المستوردة منها.


وعلق  سيد خليفة على قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد الطوارئ قائلاً، إن هناك حالة إيجابية داخل المجتمع المصري؛ مؤكدًا أن هذا مؤشر على حالة الاستقرار الأمني التي تعيشها مصر وتضحيات الشعب المصري وأبنائنا من رجال الجيش والشرطة.

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