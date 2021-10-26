ضربة رأس قوية.. عمر السعيد يضيف الهدف الثاني للزمالك أمام انبي بالدوري

أضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الثاني أمام انبي في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد بترو سبورت في إطار مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز .

سجل الهدف عمر السعيد في الدقيقة 85 من زمن المباراة عقب تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجانب الأيمن ليستقبلها السعيد برأسه في شباك محمود جاد حارس انبي

وسجل الهدف الأول للزمالك أحمد سيد زيزو في الوقت الإضافي من الشوط الأول من علامة الجزاء بعد ركلة جزاء لصالح فريق الزمالك بعد إعاقة ليوسف أوباما داخل منطقة الجزاء.

ويعتمد كارتيرون على التونسي سيف الدين الجزيري في خط الهجوم، مع تواجد محمد عبدالشافي كظهير أيسر لتعويض غياب أحمد فتوح بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات.

ويجلس مصطفى فتحي العائد للزمالك بعد انتهاء إعارته إلى سموحة بين مقاعد البدلاء رفقة المغربي محمد أوناجم الذي عاد إلى القلعة البيضاء هو الآخر في الموسم الجديد.

ويفقد الزمالك خدمات نجمه وقائده محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي تم إيقافه 8 مباريات لسوء السلوك بسبب ما بدر منه في آخر أيام الدوري الموسم الماضي.