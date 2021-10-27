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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة مسن دهسته سيارة في الطالبية

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة مسن لقي مصرعه متأثرا بإصابته، بعدما دهسته سيارة ميكروباص أثناء عبوره الطريق بالطالبية، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.


كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن  بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة عمليات  النجدة، يؤكد مصرع مسن دهسته سيارة أثناء عبورة الطريق، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة مسن في العقد السادس من العمر  مصاب بكسور في أماكن متفرقة من جسده ونزيف داخلي.

وتم التحفظ علي الجثة ووضعها تحت تصرف النيابة، وبإجراء التحريات تبين أن أثناء عبور  المتوفي الطريق صدمته سيارة ميكروباص ولقي مصرعه في الحال، وتم التحفظ علي قائد السيارة للتحقيق معه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة جنوب الجيزة

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