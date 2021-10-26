حملة 100 مليون صحة ساهمت في نجاح التجربة المصرية للقضاء علي فيروس "سي" ..تفاصيل

قال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ، إن اللجنة القومية تم انشائها عام 2006 لمواجهة فيروس سى في مصر ، مؤكدا أن اللجنة قامت بعلاج فيروس سي حتى عام 2014 بدواء معين كان له العديد من الآثار السلبية .

وأضاف وحيد دوس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، ان مصر في عام 2014 حصلت على دواء لعلاج فيروس سي وحصلت علية بسعر 1% من سعره العالمي ، لافتا الى انهم من فترة 2014 حتي عام 2018 عالجوا 2.5 مليون مريض من فيروس سي .

وتابع وحيد دوس ، أن حملة 100 مليون صحة ساهمت بالدور المحوري في نجاح التجربة المصرية للقضاء علي فيروس "سي" .