يبدأ من الخصوص ويشمل 24 محطة.. تفاصيل الخط السادس لمترو الأنفاق



قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ هناك شركات فرنسية تشارك في تطوير مشروع الخط الأول لمترو الأنفاق، ولديها رغبة للمشاركة في مشروع الخط السادس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن فرنسا ستقدم منحة بقيمة 1.5 مليون يورو لإجراء دراسة لإنشاء الخط السادس قبل نهاية العام.

وأوضح أنه بعد ذلك بثلاثة أشهر، سيكون قد تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية، ومن ثم توقيع الاتفاقية إذا ما انتهت الأمور بشكل كامل.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن مشروع الخط السادس للمترو.

سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين وطرح تنفيذه،

يبلغ طول مسار الخط الثالث حوالي 30 كم.

يشمل عدد 24 محطة تضم 12 محطة علوية و12 محطة نفقية.

تم تحديد بداية الخـط من منطقة الخصوص ابتداء من مخرج 18 من الطريق الدائري.

المسار سيمتد بمحاذاة ترعة الإسماعيلية في مسارعلوي ثم يستمر حتى ميدان الســواح متجها لشارع بورسعيد.

الخط السادس للمترو سيتقاطع مع الخط الأول في غمرة ثم سيمر أسفل شارع بورسعيد إلي ميدان السيدة زينب.

سيتقاطع مع الخـط الرابع بمحطة عمرو بن العاص متجها إلى المعادى الجديدة لينتهي بمنطقة القمر الصناعي .

المسار بداية من الخصوص حتى غمرة بطول 13.3 كم يمتد عبر جسر علوي وباقى المسار نفقيا.