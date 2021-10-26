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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأكل سمك وسلطة طماطم.. كواليس زفاف ابن آخر ملوك اليونان

حفل زفاف الأمير فيليبوس
حفل زفاف الأمير فيليبوس

حضر العديد من الضيوف حفل زفاف الأمير فيليبوس باليونان ومنهم العائلة المالكة البريطانية، إذ أقيم حفل زفاف ضخم في أثينا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهر الأمير ، البالغ من العمر 35 عامًا ، وهو أصغر أبناء آخر ملوك وملكة اليونان ، قسطنطين الثاني وآن ماري من الدنمارك، أثناء طقوس الزواج مع نينا، ابنة رجل الأعمال السويسري توماس فلور ، للمرة الثالثة.

 

واحتفل الزوجان لأول مرة في ديسمبر الماضي في حفل صغير بـ سانت موريتز ، سويسرا ، تلاه احتفال ربيعي للمجتمع الراقي في كامبريدجشير.

 

ولم يتواجد سوى الأبوين كشهود في الحفل الأول، فيما كان حفل الزفاف الثالث في كاتدرائية ميتروبوليتان بأثينا، وشارك ضيوف الحفل الكبير ، الذي حضرته الأميرة بياتريس والأميرة أوجيني ، لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي .

 

وكشفت الصور المتداولة عن وجبة فطور زفاف فخمة من شرائح سمك الهامور الذهبي والشمر، بالإضافة إلى سلطة الطماطم المتأخرة الحصاد و الرافيولي المعد يدويًا.


وتم عرض قائمة المدعوين لحفل الزفاف والتي تضمنت تصميما بسيطا مع كتابة باللون  الأزرق، كذلك تم تزيين الطاولات في المكان بالورود والفواكه الملونة، بما في ذلك الرمان والتوت.  

 

كما شاركت الأميرة اليونانية أوليمبيا من اليونان صورًا لفتيات يحملن الأزهار على الإنترنت، وارتدين فساتين كريمية جميلة مع أوشحة ذهبية، كما ارتدت الفتيات الصغيرات تيجان الزهور المصنوعة من الزهور الصفراء والبيضاء والزرقاء وحملن باقات مليئة بالزهور البيضاء الصغيرة.

حفل زفاف زواج اليونان زفاف ذهبية العائلة المالكة البريطانية

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