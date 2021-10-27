مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر تناقش 9 اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان.. فيديو

قال السفير الدكتور أحمد إيهاب مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، إن وفد مصر برئاسة مايا مرسي ناقش تنفيذ اتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان، مضيفا أنه هناك 9 اتفاقيات لحقوق الإنسان.

وأضاف أحمد إيهاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر موقعة على الاتفاقيات سالفة الذكر، متابعا أن كل عامين يأتي وفد من مصر بتقرير عن تنفيذ مصر الاتفاقية.

وأكد السفير الدكتور أحمد إيهاب مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، أن يكون في هذا التقرير ما نفذته الدولة والملاحظات السابقة من الأمم المتحدة، لافتا إلى أن كل هذا يصب في أن مصر تنفذ اتفاقياتها في ملف حقوق الإنسان.

وتابع السفير الدكتور أحمد إيهاب مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من طفرة كبيرة في مختلف المجالات له صدى كبير، متابعا أن المواطن لمس كل هذه الأمور.

وأكمل السفير الدكتور أحمد إيهاب مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، أن كل هذه الأمور تثبت جدية الدولة في ملف حقوق الإنسان، وأن مصر تسير علي الطريق الصحيح، لافتا إلى أن مصر تناقش ٩ اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، واحدة منهم تتعلق بمناهضة التمييز ضد المرأة.