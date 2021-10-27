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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناهد السباعي تكشف عن تفاصيل رفضها الزواج قبل حفل الزفاف بـ24 ساعة|فيديو

الفنانة ناهد السباعي
الفنانة ناهد السباعي

كشفت الفنانة ناهد السباعي، عن الرفض والهروب من حفل الزفاف قبل 24 ساعة فقط، قائلة: "قلت لماما أنا مش مرتاحة مش عاوزة أروح الفرح بكرة وقالتلي يلا نمشي مش عايزة الفرح.. ماشي يا حبيبتي".

 

وأضافت ناهد السباعي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أنه حصلت مشاكل ملهاش علاقة بيا بس حسيت إن المشاكل دي ماينفعش أعيش بيها في حياتي".

 

كما أكدت المنتجة رانيا فريد شوقي، أنني لم أعترض على طلب ابنتي لإنهاء الفرح، مؤكدة أنه "على الرغم من كتب الكتاب قلت لها مافيش حاجة خلاص اللي هتحسيه هنعمله".

 

لا يمكن أن أجبر ابنتي

وأشارت رانيا فريد شوقي إلى أنني واجهت إنهاء الفرح، مؤكدة أنه كان لدي اقتناع بأنه لا يمكن أن أجبر ابنتي على القيام بشيء دون رغبتها وهو ما سبّب إنهاءنا للموضوع.

 

رانيا فريد شوقي ناهد السباعي الفنانة ناهد السباعي حفل الزفاف 24 ساعة

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