التموين: أزمة كرتونة البيض مفتعلة.. وانخفاض الأسعار تدريجيا | فيديو

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أزمة ارتفاع أسعار كرتونة البيض، مفتعلة.

وأضاف عبد المنعم خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة سي بي سي، :" تم طرح كميات كبيرة من البيض في المجمعات الاستهلاكية بسعر 49 جنيه للكرتونة ".

وتابع عبد المنعم خليل :" من المتوقع ان ينخفض سعر البيض خلال الأيام القليلة المقبلة بعد طرح كميات كبيرة منه في المجمعات الاستهلاكية ".

وأكمل عبد المنعم خليل :" هناك اجتماعات مستمرة مع كافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية بأسعار ملائمة للمواطن المصري ".

وفي سياق متصل، قال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن هناك انخفاضا في أسعار البيض، وبداية من الأسبوع المقبل سيتراوح سعر كرتونة البيض ما بين 42 أو 43 جنيه للكرتونة ".