شادي محمد: وزير الصناعة والتجارة الأسبق يدرس الترشح لرئاسة الزمالك

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق إن طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الأسبق، يدرس الترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الانتخابات القادمة.

وقال شادي محمد فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار خلال برنامج أوضة اللبس: "طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الأسبق فى الترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الانتخابات القادمة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حملة الدفاع عن لقبه الدوري المصري الممتاز بفوز ثمين على انبي بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بترو سبورت في إطار مباريات الأسبوع الأول من المسابقة المحلية.

وافتتح التسجيل لنادي الزمالك أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء ، عقب عرقلة صلاح ريكو لاعب انبي ليوسف أوباما داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 47 من الوقت الإضافي للشوط الأول .

وأضاف الهدف الثاني عمر السعيد في الدقيقة 85 من زمن المباراة عقب كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين قابلها عمر السعيد براسية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

وحصد حامل لقب الدوري الموسم الماضي أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن لقبه، بينما تجرع انبي الهزيمة الأولى له في الموسم الجديد.