عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى.. وصول سعر كرتونة البيض لـ 42 جنيها الأسبوع المقبل | فيديو

البيض
البيض

قال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إنه هناك انخفاضا في أسعار البيض، وبداية من الأسبوع المقبل سيصل  عر كرتونة البيض إلى 42 أو 43 جنيها في منافذ وزارة الزراعة.

 

وأضاف مجدي الشراكي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :"  لدينا منافذ بيع تابعة لوزارة الزراعة ويتم طرح كرتونة البيض بها  بسعر التكلفة بـ 45 جنيها الان ".

 

ومن جهته،  قال عبد المنعم  خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن  أزمة ارتفاع أسعار كرتونة البيض أزمة مفتعلة.

 

وأضاف عبد المنعم خليل:" تم طرح كميات كبيرة من البيض في المجمعات الاستهلاكية بسعر 49 جنيها للكرتونة، ومن المتوقع ان ينخفض سعر البيض خلال الأيام القليلة المقبلة ".

 

البيض كرتونة البيض الزراعة اخبار التوك شو سعر البيض

ترشيحاتنا

مشهد تقشعر له الأبدان.. آلاف الكائنات البحرية تخرج للشواطئ في حالة مرعبة

بشرى.. وصول سعر كرتونة البيض لـ 42 جنيها الأسبوع المقبل | فيديو

أنقذوا أنفسكم من النار.. وكيل الأزهر السابق يعلق على العري في المهرجانات

علاج قرآني للصداع.. 12 آية تذهب عنك آلام الرأس نهائياً

دعاء يجعل الملائكة تستغفر لك إلى يوم القيامة

تعرف على أسطول جيب الأمريكية موديلات 2021 في المغرب .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

حقيقة وفاة مدحت شلبي.. من نشر الخبر وكيف وصل إلى الجمهور ؟

تحذيرات هامة.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن جائحة كورونا

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

مفاجأة.. رسائل واتساب مسربة تكشف تورط ابن شاروخان في قضية المخدرات

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

لمس أجزاء حساسة من جسدها.. محاكمة ممرض تحرش بمريضة داخل مستشفى الطالبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

فيديو

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

فيديو جراف.. عذراء.. حل لغز محاولة انتحار عروس الدقهلية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ