بشرى.. وصول سعر كرتونة البيض لـ 42 جنيها الأسبوع المقبل | فيديو

قال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إنه هناك انخفاضا في أسعار البيض، وبداية من الأسبوع المقبل سيصل عر كرتونة البيض إلى 42 أو 43 جنيها في منافذ وزارة الزراعة.

وأضاف مجدي الشراكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" لدينا منافذ بيع تابعة لوزارة الزراعة ويتم طرح كرتونة البيض بها بسعر التكلفة بـ 45 جنيها الان ".

ومن جهته، قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أزمة ارتفاع أسعار كرتونة البيض أزمة مفتعلة.

وأضاف عبد المنعم خليل:" تم طرح كميات كبيرة من البيض في المجمعات الاستهلاكية بسعر 49 جنيها للكرتونة، ومن المتوقع ان ينخفض سعر البيض خلال الأيام القليلة المقبلة ".