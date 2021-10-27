وليد صلاح عبد اللطيف: زيزو أقل إيجابية على المرمى بين لاعبي الزمالك

قال وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، إن أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، كان أقل إيجابية على مرمي إنبي، بين لاعبي الفريق الأبيض، خلال مباراة الأمس، رغم قدراته الفنية الكبيرة .

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس، أن يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك ظهر بشكل مميز وكان الأكثر فعالية علي مرمي انبي وتمكن من تهديد الفريق البترولي.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حملة الدفاع عن لقبه الدوري المصري الممتاز بفوز ثمين على انبي بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بترو سبورت في إطار مباريات الأسبوع الأول من المسابقة المحلية.

وحصد حامل لقب الدوري الموسم الماضي أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن لقبه، بينما تجرع انبي الهزيمة الأولى له في الموسم الجديد.