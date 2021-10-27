روجينا تكشف تفاصيل إصابتها في فيلم الفرح وموقف زوجها بعد إصابتها |فيديو

كشفت الفنانة روجينا عن تفاصيل تعرضها لإصابة أثناء تصوير أحد المشاهد في فيلم "الفرح" والذي تسبب في أنها توجهت للمستشفى وتمت خياطة الجرح بـ 7 غرز.

وأضافت روجينا، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الإصابة كانت أثناء مشهد صعب مع الفنان باسم سمرة، وقام بدفعي مما تسبب باصطدامي بـ “سن كنبة".

وتابعت روجينا، أنني أصبت تحت عيني، معلقة: “حسيت بنار وقعدت أصوت وباسم فضل متخيل أن الصراخ تفاعل مع المشهد، وأخدت سبع غرز تحت عيني والدكتور لحقني بسرعة وكنت خايفة”.

زوجي كان متواجداً بعد إصابتي

وأشارت روجينا إلى أن زوجي الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين كان متواجداً بعد إصابتي، وسأل الطبيب: "لو سمحت تقدر تكمل تصوير بعد قد إيه؟ كنا وقتها مصورين نص مشهد "الفاينال" والدكتور رد عليه وقال: إنت بتكلم جد ولا بتهزر؟ فرد مجدداً: ده التزام حدد الوقت المناسب فقال الطبيب: تقدري تصوري دلوقتي لو انتظرتي لبكره هيورم فرحت كملت فوراً".