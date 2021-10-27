أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف حقيقة انهيار سد النهضة ووفاة مدحت شلبي.. وبسمة وهبة تصاب بوعكة صحية على الهواء وتغادر الاستديو

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ناهد السباعي تكشف عن تفاصيل رفضها الزواج قبل حفل الزفاف بـ24 ساعة|فيديو

كشفت الفنانة ناهد السباعي، عن الرفض والهروب من حفل الزفاف قبل 24 ساعة فقط، قائلة: "قلت لماما أنا مش مرتاحة مش عاوزة أروح الفرح بكرة وقالتلي يلا نمشي مش عايزة الفرح.. ماشي يا حبيبتي".



وأضافت ناهد السباعي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أنه حصلت مشاكل ملهاش علاقة بيا بس حسيت إن المشاكل دي ماينفعش أعيش بيها في حياتي".



بسبب وعكة صحية.. بسمة وهبة تعتذر للمشاهدين على الهواء:«أستأذنكم في إنهاء الحلقة»|شاهد

تعرّضت الإعلامية بسمة وهبة لوعكة صحية على الهواء أثناء تقديمها برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور» مما اضطرت إلى إنهاء الحلقة.

وقالت «بسمة وهبة»: «أعزائي المشاهدين أستأذنكم في إنهاء الحلقة بسبب شعوري بالتعب البسيط وأعتذر لكم مرة أخرى وأراكم مرة أخرى ودمتم في رعاية الله».

بعد شعورها بالتعب.. بسمة وهبة تنهي حلقة برنامج 90 دقيقة على الهواء

أنهت الإعلامية بسمة وهبة، حلقة برنامج “90 دقيقة” على الهواء مباشرة، بعد شعورها بتعب مفاجئ، مما دفعها لأنهاء الحلقة على الفور.



وقالت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة” عبر فضائية “المحور”: "أعزائى المشاهدين استأذنكم لإنهاء الحلقة، بسبب شعوري ببعض التعب.. دمتم في رعاية الله".



وزير العدل: إلغاء حالة الطوارئ يعنى متانة الداخل المصري..فيديو

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الفترة الزمنية التى لم يطبق فيها قانون الطوارئ أقل من الفترة التى طبق فيها.

و أضاف مروان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج" يحدث فى مصر" المذاع على قناة "mbcمصر"، أن مصر أصبح قرارها بيديها متى تفرض حالة الطوارئ، ومتى لم تفرضه.



حسب تصريحات وزير الري ... أحمد موسى: سد النهضة سينهار ونستفيد بالمياه المخزنة

قال الإعلامي أحمد موسى، ان الدولة المصرية وضعت حسابتها لكل شئ حتى لو انهار سد النهضة الإثيوبي؛ مشيرا الى وزير الري أكد اليوم ان المياه القادمة في انهيار السد سوف نستفيد منها.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، : « الدراسات تقول انه من الوارد ان يكون هناك انهيارا لسد النهضة الإثيوبي»، لافتا أن السد في منطقة زلازل وبراكين ويمكن أن ينهار في اي وقت واثيوبيا تعرف ذلك جيدا.



معلمة تعتدي بسكين على طالب في مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ.. تفاصيل

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل واقعة معلمة تعتدت على طالب في إحدى المدارس بالمحافظة، موضحا أن مشادة وقعت بين طالبين أحدهما في الصف الثالث الابتدائي والثاني من السادس الابتدائي، أصيب على إثرها أحدهما بجروح وتم إسعافه بالمدرسة.

الغلاء يجتاح الغرب.. مراسل صدى البلد: أسعار السلع بأوروبا ارتفعت بشكل كبير

قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد ببروكسل، إن كل السلع من الإبرة إلى الصاروخ ارتفعت أسعارها في أوروبا بشكل كبير.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوحدة السكنية كانت تدفع “غاز” في الفترة من أكتوبر 2019 وحتى أكتوبر 2020 ، حوالي 825 يورو ولكنه ارتفع في العام التالي إلى 98 % أي بلغ 1600 يورو .





نقيب الزراعيين يعلق على ارتفاع الأسعار: أزمة عالمية ومصر تستورد حوالي 90% من الزيوت .. فيديو

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه استعرض، في شهر أبرايل الماضي، تقرير منظمة الغذاء العالمية (الفاو) الذي حذرت فيه من أزمة الغذاء التي قد تكون أصعب من أزمة كورونا؛ وذلك تعليقًا على أزمة ارتفاع الأسعار المتوقعة خلال الأيام المقبلة حول العالم.



أحمد موسى: «كابتن مدحت شلبي بخير وفي طريقه للخروج على الهواء»

قال الناقد الرياضي؛ علاء عزت، إن هناك "هاكر" نجح في الاستيلاء على 25 حسابا على مواقع على التواصل فيسبوك، والذي نشر عددا من المعلومات الخاطئة منها مع جمال الغندور وعمر الدرديري.





حسب تقرير الفاو.. أحمد موسى يحذر من موجة جوع تجتاح العالم



قال الإعلامي أحمد موسى، ان منظمة الفاو أكدت في تقرير لها، وجود قفزة في أسعار الألبان واللحوم والزيوت السكر، مؤكدا أن الفاو تحذر من الجوع القادم بسبب الكوارث والتغيرات المناخية والبراكين.

وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «السكر زاد بنسبة تخطت الـ 53%، والغذاء على مستوي العالم سوف يشهد حالة من الارتفاع بسبب اضطرابات الإنتاج».