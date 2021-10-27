إخلاء سبيل 7 سياح روس على ذمة قضية إشعال نار في الغابات

أفرجت محكمة في تركيا عن سبعة سياح روس يشتبه بإشعالهم النار بغابة، مقابل تعهدهم بعدم مغادرة البلاد حتى انتهاء المحاكمة، حسبما أكدت القنصلية العامة الروسية.

عبر السياح الروس عبر "إنستجرام" عن امتنانهم لأبناء بلدهم، على "دعمهم المثير" ومتابعة مصيرهم منذ لحظة التوقيف. كما أفاد السياح بأنهم لا يزالون بانتظار جلسة المحاكمة، وفق ما ذكرت آر تي.

واحتجزت السلطات التركية سبعة سياح من روسيا في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، للاشتباه في إضرامهم النار بغابة بشكل غير متعمد، حسبما أفادت القنصلية العامة الروسية.

وقع الحادث يوم السبت في منطقة تشجلاردجا، عندما كان السياح يتنزهون على طول "مسار ليقيا" أحد مواقع الجذب السياحي في المنطقة.

وقال ممثل عن القنصلية في تصريح صحفي إن المحكمة قررت إبقاء المواطنين الروسي رهن الاحتجاز لفترة التحقيق في ملابسات الحادث، مضيفا أن القنصلية طلبت من السلطات المحلية تقديم الوثائق المتعلقة بالقضية لها ومنحها الوصول القنصلي إلى المحتجزين.

وأوضح أحد السياح المحتجزين عبر "إنستجرام" حقيقة ما جرى بقوله: "عندما كنا نمشي في مسار ليقيا، رأينا حريقا وحاولنا إخماده، وأبلغنا الطوارئ على رقم 911، لكن سكانا محليين أوقفونا واستدعوا الشرطة".