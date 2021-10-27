عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إخلاء سبيل 7 سياح روس على ذمة قضية إشعال نار في الغابات

صدى البلد

أفرجت محكمة في تركيا عن سبعة سياح روس يشتبه بإشعالهم النار بغابة، مقابل تعهدهم بعدم مغادرة البلاد حتى انتهاء المحاكمة، حسبما أكدت القنصلية العامة الروسية.

عبر السياح الروس عبر "إنستجرام" عن امتنانهم لأبناء بلدهم، على "دعمهم المثير" ومتابعة مصيرهم منذ لحظة التوقيف. كما أفاد السياح بأنهم لا يزالون بانتظار جلسة المحاكمة، وفق ما ذكرت آر تي.

واحتجزت السلطات التركية سبعة سياح من روسيا في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، للاشتباه في إضرامهم النار بغابة بشكل غير متعمد، حسبما أفادت القنصلية العامة الروسية.

وقع الحادث يوم السبت في منطقة تشجلاردجا، عندما كان السياح يتنزهون على طول "مسار ليقيا" أحد مواقع الجذب السياحي في المنطقة.

وقال ممثل عن القنصلية في تصريح صحفي إن المحكمة قررت إبقاء المواطنين الروسي رهن الاحتجاز لفترة التحقيق في ملابسات الحادث، مضيفا أن القنصلية طلبت من السلطات المحلية تقديم الوثائق المتعلقة بالقضية لها ومنحها الوصول القنصلي إلى المحتجزين.

وأوضح أحد السياح المحتجزين عبر "إنستجرام" حقيقة ما جرى بقوله: "عندما كنا نمشي في مسار ليقيا، رأينا حريقا وحاولنا إخماده، وأبلغنا الطوارئ على رقم 911، لكن سكانا محليين أوقفونا واستدعوا الشرطة".

ترشيحاتنا

بعد لقاء بوتين وبينيت.. إسرائيل تعترف بالحاصلين على اللقاح الروسي

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-10-2021 في مصر

احذر.. قلة النوم تؤثر على الحركة والمشي

أخبار التكنولوجيا| واتساب يتوقف نهائيا على 53 هاتفا ذكيا.. وخبير يكشف طريقة حماية الهواتف من الاختراق

حدث ليلا|الصحة:871 إصابة و42 وفاة بكورونا.. مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج في مواجهة مع الأمن .. لبنان يتنصل من تصريحات جورج قرداحي عن السعودية

مايا أشرف زكي : اخترقت مجال الإخراج لحبي الشديد للسينما..وروجينا: كنت أتمنى ابنتي أن تصبح فنانة..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

فخر أني عشت في زمنه.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لولي العهد السعودي

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-10-2021 في مصر

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

معقولة.. أحمد شوبير يعلق على قرعة المصري وبيراميدز في دور 32 بالكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

حكاية السهرة.. ماذا فعل جاكي شان ليحصل على "الأوسكار" بعد 56 عاماً من الأكشن؟

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

فيديو

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

فيديو جراف.. عذراء.. حل لغز محاولة انتحار عروس الدقهلية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ