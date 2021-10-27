استشاري يحذر من أعراض الحكة والطفح الجلدي بعد التعافي من كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنه في الموجات الأولى أو الثانية أو الثالثة كنا نرى وجود مضاعفات الحكة والطفح الجلدي، ولكنه كان حينها فيروس كورونا مستجد، وبالتالي كان لا يتم ربط تلك المضاعفة له، مثلما حدث مع الموجة الثالثة والرابعة.

وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي إم سي"، أن الأشخاص الذين أصابوا بالأرتيكاريا يكون لديهم ارتباط وثيق بتعافيه من كورونا، موضحا أن الأعراض الخاصة بالحساسية الجلدية تكون الحكة والطفح الجلدي الشديد، سواء تورم في الشفتين أو في أعضاء جسمه.

وتابع أن تلك الحكة الشديدة تكون مفرطة ومن الممكن أن يحدث للمصاب للاختناق والتورم الحنجري، نتيجة الفرط المناعي، إلى جانب التحسس من بعض الأكلات، على الرغم من أنه كان يتناولها من قبل، لافتا إلى أن الحالات الحادة من ذلك المرض هي قليلة جدا، ومن الممكن اللجوء للمستشفيات.

وأشار إلى أن استمرار تلك الحكة تستمر وفقا لحدة الإصابة في الشخص الذى تعافي من كورونا، معقبا: “على حسب كمان هل هو أتلحق بمثبطات مناعية وقعد في الرعاية أد أيه وحجم العاصفة المناعية التي خرجت أثناء الإصابة.. ولو الدور بسيط التعافي هيبقي أسهل والعكس”.