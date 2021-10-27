أولها التطعيم.. استشاري يكشف علاج مضاعفات الحكة والطفح الجلدي لمتعافي كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنه من أجل التعافي من الحكة والطفح الجلدي بعد كورونا، فيجب تجنب الأكلات الحريفة والموارد الحافظة، إلى جانب تناوله لمضادات حساسية، مثل مضادات الفيتامين، حيث يتم اللجوء إلى جرعات مخففة من مادة الكورتيزون لفترة وجيزة جدا تحت إشراف طبي.

وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي إم سي"، أنه يجب على المريض تجنب الأشياء المثيرة للحساسية، وارتداء الملابس القطنية وأخذ مرطبات وملطفات للجلد مع المضادات الحساسية لفترة، إضافة إلى أدوية تحسن من أداء الجهاز المناعي، موضحا أنه لفترة وجيزة جدا عند الالتزام بتلك الأشياء يحدث تعافي.

وتابع أنه هناك العديد من متعافي فيروس كورونا يحدث لهم اكتئاب نفسي ما بعد الإصابة، والتليف الرئوي، مؤكدا أن التطعيم هو الذى يحمي من تلك المضاعفات.