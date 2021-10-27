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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحث سياسي: الساحل الشمالي الغربي سيشهد عمارًا كبيرًا ليكون المتنفس الحقيقي للدولة|فيديو

العميد محيى الدين
العميد محيى الدين

قال العميد محيى الدين، الباحث السياسى فى شئون الأمن الإقليمي، إن الرئيس السيسى يسير على نهج أن المتابعة هى أساس النجاح، كاشفا أن هناك دراسات فى العلوم الإدارية تنص على ألا يجب أن يقدم أى شخص على مشروع معين إلا إذا لديه القدرة فى متابعته.

وأضاف الباحث السياسى فى شئون الأمن الإقليمي، خلال استضافته فى برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسى يقوم بمتابعة مستمرة للعديد من المشروعات القومية الضخمة بالرغم من  كثرة الخطط التنموية الكبيرة والناجحة وفكرة إعادة تطوير مصر كاملة، إلا أن الرئيس السيسي لديه القدرة والحكمة فى متابعة هذه الأعمال، وذلك لضمان استمرارية هذا التطوير بشكل ناجح.

وأشار الباحث السياسى، إلى أنه لابد أن يحذو جميع رؤساء المصالح والكيانات الادارية والاقتصادية، فكرة المتابعة المستمرة، كاشفا أن محور الضبعة يعتبر من أهم المحاور الأساسية فى مجال التنمية فى المستقبل، مكملا أن مصر تعيش على 6% من أرضها، وتعيش على شريط ضيق على ضفاف النيل،  فلذلك لابد من تنمية وتطوير هذه الأرض لكى تساع مع عليها من مواطنين.

وأكد الباحث السياسى أن فكرة المحاور والطرق تستهدف خلق مجتمعات تنموية جديدة، فى أطراف الدولة خارج منطقة النيل، وليس مجرد تخفيف الضغط وتسهيل الحركة المرورية.

وأوضح  الباحث السياسى أن منطقة الساحل الشمالى الغربى سوف تشهد عمارا كبيرا ليكون هي المتنفس الحقيقي للدولة المصرية.

الباحث السياسي المشروعات القومية الرئيس السيسي الساحل الشمالي الضبعة

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