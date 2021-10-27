العميد محيى الدين: إلغاء مد حالة قانون الطوارئ قرار مفاجئ ويعتمد بالإجماع الشعبى

قال العميد محيى الدين الباحث السياسى فى شئون الأمن الإقليمي: إن العاصمة الإدارية تحتاج إلى بذل العديد من العمل والجهد، وليس عملا من نوع طبيعى إنما عمل إبداعي، وذلك لأنها سوف تكون عاصمة الدولة المصرية لألف سنة قادمة، كما استمرت القاهرة القديمة حوالي 1000 سنة عاصمة مصر.

وأضاف العميد محيى الدين فى شئون الأمن الإقليمي، خلال استضافته فى برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، أن فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بناء عاصمة جديدة للدولة، بغرض أنه يجب أن تكون إدارة شئون الدولة والحكم والتطور والنمو لابد أن تتم فى مكان صديق لفكرة العولمة، وليس فقط الانتقال بالزحام من وسط المدينة إلى مدينة أخرى.

وأشار العميد محيى الدين ، إلى أن الجزء الذى يتم بناؤه حاليا فى العاصمة الإدارية، لا يمثل حتى 25% من المخطط لهذه العاصمة الإدارية، وأضاف أن العاصمة الادارسة سوف تشهد توسعات عديدة على مستوى الأجيال والحقب الزمنية القادمة، حتى تصل أنه تطوير ونمو جبار، فإنها تعتبر دولة جديدة تستطيع الالتحاق بركب العولمة.

وأكد العميد محى الدين أن إلغاء مد حالة قانون الطوارئ يعتبر من أهم القرارات التى اتخذها الرئيس، وحتى أنه قرار مفاجئ إقليميا ودوليا، كما أنه قرار يعتمد على الإجماع الشعبى، مشيرا إلى أن الاحتضان الشعبي هو فكرة احتضان الشعب بمؤسسات دولته، وقبول الشعب بالتضحيات من أجل توفير حالة الاستقرار الأمنى.