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رئيس التحرير
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برلمان

النائب محمد زين الدين: قوافل الأوقاف لزيارة الوادي المقدس أكبر ترويج للسياحة

النائب محمد عبد
النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتسيير ثلاث قوافل لزيارة الوادي المقدس بجبل التجلي الأعظم بسانت كاترين، معتبراً هذا القرار بمثابة ترويج كبير للسياحة المصرية بصفة عامة وللسياحة الدينية بصفة خاصة.

وطالب "زين الدين"، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، الحكومة بإعطاء أهمية كبيرة لتنويع المنتج السياحى بصفة عامة والسياحة الدينية بصفة خاصة، مؤكداً أن هناك العديد من سياح العالم الذين يهتمون بالسياحة الدينية وفى مقدمتها الوادى المقدس بجبل التجلى الأعظم بسانت كاترين ومسار العائلة المقدسة.

وقال إنه بعد إنجاز المشروعات القومية الكبرى خاصة شبكة الطرق القومية وربط سيناء بالوادي والدلتا اصبح هناك كل سهولة ويسر فى تنقل سياح العالم لزيارة جميع المعالم السياحية والأثرية وفى مقدمتها الأماكن الدينية الإسلامية والقبطية، مشددا على ضرورة تنظيم رحلات لطالبات وطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لزيارة مثل هذه المعالم الدينية المهمة وغيرها من المناطق والمحافظات السياحية والأثرية تشجيعاً للسياحة المصرية حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه في إطار اهتمامها بالمواقع ذات المغزى الروحي والعبق التاريخي ، وفي سبيل إطلاع الأئمة والواعظات والطلاب الوافدين على بعض ما تملكه مصر من إرث روحي وتاريخي وحضارة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، سيتم تسيير القافلة الأولى للأئمة و الثانية للواعظات وستكون قافلة دعوية إلى جانب بعدها التثقيفي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن القافلة الثالثة ستكون للطلاب الوافدين المسجلين على منحة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بهدف تعريفهم بهذه المنطقة ذات البعد الروحي العظيم حيث التجلي الأعظم بالوادي المقدس، لافتا إلى أن هذه القوافل الثلاث بمثابة مقدمة لسلسلة من القوافل المتتابعة بإذن الله تعالى.

وزير الاوقاف الوادي المقدس جبل التجلي الأعظم سانت كاترين الحكومة

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