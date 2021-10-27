من ناصر إلى السيسي ..احترام ودعم مصر لدول القارة السمراء لا يتوقف|خاص

واصل أسبوع القاهرة للمياه، الذي يعقد للعام الرابع على التوالي، تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص»، وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 28 أكتوبر الحالي، فعالياته.

ويهدف أسبوع القاهرة للمياه، إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية؛ لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات التي تطرأ على العالم، من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، وجعل هذا الهدف فعاليات الأسبوع محور دعم واهتمام المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.

وتشهد فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، هذا العام، مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه، والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم.

فرصة كبيرة لتبادل الخبرات

ومن بين المشاركين في أسبوع القاهرة للمياه، وزير الري بدولة جنوب السودان، مناوا بيتر، الذي أعرب عن سعادته بوجوده في مصر ومشاركته في أسبوع القاهرة للمياه، الذي أصبح منتدى عالميا على حد وصفه.

وقال مناوا بيتر: «نرى أن حضور فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، هذا العام، كبير ومن كل دول العالم، فهناك حضور من الجابون والسنغال وأوغندا وغيرهم»، مؤكدا أن أسبوع القاهرة للمياه، «يأتي استكمالا لدور مصر في التعاون مع دول القارة الأفريقية وفرصة لتبادل الخبرات، وأنه ناجح بكل المقاييس».

وأكد الوزير الجنوب سوداني، أن العلاقة بين القاهرة وجوبا في أعلى مستوياتها، خاصة بعد زيارة رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، لـ مصر واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له، وشمل الحديث المشروعات التنموية بين البلدين، وقبلها كانت هناك لجنة وزارية مشتركة انعقدت بالقاهرة برئاسة نائب رئيس الجمهورية.

ولفت الوزير: «مصر ساعدتنا كثيرا بالعديد من المشروعات، وتم الاتفاق بين البلدين على مشروعات تطهير حوض بحر الغزال، بالإضافة إلى تقديم مشروعات استثمارية كبرى لحصاد المياه لأغراض متعددة، ويتم الآن وضع دراسات أولية للحد من آثار الفيضانات.

خدمات قدمتها القاهرة لجوبا

وأشار الوزير: «تم الاتفاق بين البلدين على تطهير المجرى النهري من بحر الجبل ووقعنا على مذكرة تفاهم بين وزارتى الرى بـ مصر وجنوب السودان ونحن في المشاورات النهائية قبل توقيع العقد مع الشركة المصرية ونبدأ بعدها تنفيذ المشروع».

وتابع: «ساعدت مصر جنوب السودان في وضع محطات مائية للحد من التضرر من فيضانات النيل، كما قامت مصر بتدريب معظم العاملين بقطاع الري بدولة جنوب السودان، وهناك عيادات مصرية فى جوبا».

وأكد الوزير الجنوب سوداني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بعمل مبادرات لتوثيق العلاقات بين البلدين، كان أهمها؛ علاج مليون أفريقي من فيروس سي، وقدمت مصر 400 منحة دراسية لجنوب السودان شاملة التكاليف، وهو امتداد للمنح التي ظلت مصر تقدمها لجنوب السودان.

وحول أزمة سد النهضة قال: «الجانب الإثيوبى يحتاج أن يصل إلى اتفاق ملزم مع مصر والسودان بخصوص ملء السد وتشغيله، فـ القانون الدولي يلزم الدول خاصة في المياه العابرة للقارات بأن يكون هناك اتفاق».

ساعدت كثير من دول القارة

وأشار: «هذا إحدى القضايا التى يناقشها مؤتمر القاهرة للمياه وهو الأمن المائي فلابد من التكامل بين الدول، خاصة أن المشروعات التي تقام على مجرى النيل تمثل خطورة على أمن البلاد ومشروع السودان هو المفترض أن يكون وسيلة لتوحيد الجهود وللتكامل الاقتصادي ولن تستطيع إثيوبيا المضي قدما بدون أن تصل إلى اتفاق مع مصر والسودان في ظل العلاقات التاريخية بين الدول الثلاث».

واختتم: «مصر في العشر سنوات الأخيرة بدأت تستعيد دورها ومكانتها ومصر دولة أفريقية كبيرة ساعدت كثير من الدول أن تنال استقلالها منذ أيام الرئيس جمال عبد الناصر، وحققت التعاون مع دول أفريقيا ولا تتوارى بل تقدم الكثير من المشروعات مثل: سد تنزانيا ومركز تنبؤ في الكونغو ومشروعات في كينيا ومشروعات في أقصى القارة الأفريقية، وكانت رئيس الاتحاد الأفريقى، لذلك من الطبيعي أن تتولى رئاسة مجلس وزراء المياه الأفريقي».