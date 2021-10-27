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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تكثيف حملات الكشف على تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية.. فيديو

مدير إدارة القضايا
مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الادمان

قال مختار رمضان، مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، إن هدفنا الأساسى هو حماية أولادنا، لذلك فواجب على كل مواطن الإتصال على الخط الساخن١٦٠٢٣ والإبلاغ عن السائقين متعاطى المخدرات.

وأضاف "مختار"، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أن خدمة الخط الساخن متكاملة ٢٤ ساعة على أعلى مستوى.

وأشار مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، إلى أنه تم تكثيف حملات الكشف على تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية منذ عام ٢٠١٧ بمعدل ١٦ الف سائق بصورة ثانوية.

وتابع مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، أن بداية هذه الحملة استمرت بإجراءات رادعة، لأن تعاطى السائق للمخدر يجعله فى حالة عدم تركيز وهو ما يعرضه إلى إرتكاب الحوادث على الطرق.

علاج الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان متعاطي المخدرات إرتكاب الحوادث تعاطى السائق للمخدر الحافلات المدرسية

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