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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طريقة عمل دجاج التندورى بخطوات سهلة

التندورى
التندورى

قدم برنامج "مش بالحجم" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، طريقة عمل "دجاج التندورى".

 

مقادير وصفة " صدور تندوري" :

نصف كيلو صدور دجاج شرائح 
كوب لبن رايب 
ملعقة صغيرة كمون 
كزبرة 
ملح 
قرنفل 
زنجبيل 
قرفة 
ثوم بودر 
باربريكا 
شطة

طريقة التحضير:

تحميص أول ثمانية مكوّنات من التوابل في قدر على درجة حرارة متوسطة، حتى تنبعث من الخليط رائحة زكيّة، ثم يتم رفع القدر عن النار.

 خلط التوابل المُحمّصة مع باقي مكوّنات التوابل، ونقل الخليط إلى مطحنة التوابل. 

حفظ خليط التوابل في برطمان مُحكم الغلق في الثلاجة إلى حين الاستخدام.

 تحضير دجاج تندوري:

 خلط لبن الزبادي مع عصير الليمون، والثوم والزنجبيل في وعاء عميق. 

إضافة ملعقتين كبيرتين من خليط التوابل.

 تثقيب أو عمل شرحات رفيعة في قطع الدجاج بالسكين في أماكن متفرقة.

و صب خليط لبن الزبادي فوق الدجاج وتركه حتى يُتبّل لمدّة ست ساعات على الأقل في الثلاجة، و إخراج الدجاج من الثلاجة، و تسخين الفرن على درجة حرارة مئتين وعشرين درجة مئوية.

 وضع قطع الدجاج في صينية الشواء على رف الفرن، وشيها لمدّة نصف ساعة حتى تخرج العصارة بدون خروج الدم، كما يمكن شوي الدجاج في مشواة الباربكيو عوضاً عن الفرن.

 تقديم دجاج التندوري في طبق تقديم مناسب.

 

وللمزيد من التفاصيل عن الوصفة شاهدي الفيديو ..

دجاج التندورى الاستخدام طريقة التحضير الفرن ليمون والزنجبيل درجة حرارة

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