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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد بحوث الإلكترونيات: بدأنا في ميكنة الإدارات وفق خطة التحول الرقمي

صدى البلد

تسير المعاهد البحثة وفق خطة التحول الرقمي التي تسير عليها الدولة ، وتسعى لتطبيقها ف جميع الجاهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية. 

 

من جانبه، قالت الدكتورة شيرين عبد القادر القائم بأعمال معهد بحوث الإلكترونيات، إن الباحثين الذين كانوا يعملوا بالمعهد هم قادة حاليا ومستشارين للوزارات في مجال التحول الرقمي ، وقد بدا المعهد في التحول الرقمي من فترة جيدة فلديه 16 إدارة كما كان يتم النظر إلى حجم العمل في كل إدارة ورقيا وتم البدء في ميكنة الإدارات فهناك تكامل بين كل إدارة بحيث نصل خلال 3 سنوات إلى تقليل تام للتعامل بالورقيات .



وأضافت "شيرين" لـ"صدى البلد"، أن الأقسام التي تم شرحها في البداية تشمل تخصصات الثورة الصناعية الرابعة حيث تأتي لنا في مختلف تخصصات وبعض الدورات تكون مجانيه للتدريب الصيفي وبعضها يكون بعائد مادي ، بالإضافة إلى أن نبدأ مع الطفل من خلال برنامج جامعة الطفل بدعم من أكاديمية البحث العلمي .

 

 

وأعلن الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، خلال حفل إعلان نتائج وتسليم جوائز مسابقات الجامعات المصرية والمعاهد البحثية فوز معهد بحوث الالكترونيات كأفضل موقع الكتروني على مستوى المعاهد والمراكز البحثية، حيث اشتملت المسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية خلال المؤتمر السادس للشباب فى ٢٠١٨ بجامعة القاهرة بعقد مسابقات بين الجامعات المصرية ؛ لتحفيز الجامعات على التطوير والتنمية في كافة المجالات في اطار رؤية مصر ٢٠٣٠، علي عدة محاور وهي: افضل جامعه في الاستعداد للعام الدراسي٢٠٢٠/٢٠٢١.


وأوضح أن من ضمن المحاور: محور أفضل جامعة قدمت جهود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وأفضل مشروع تطبيقي مُرتبط بالمجتمع، وأفضل جامعة حكومية في مجال الدراسات العليا والبحوث والأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة، وأفضل جامعة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى المنافسة بين طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس لتجميل الصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة.

التعليم العالي فيروس كورونا وزارة التعليم العالى فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا البحث العلمي

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