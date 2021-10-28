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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: نحتاج لإصدار قوانين تسهل الإجراءات بين وزارتي السياحة والبيئة

النائب محمد طه الخولى
النائب محمد طه الخولى ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى

قال النائب محمد طه الخولى ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن خطة لجنة السياحة بالبرلمان خلال دور الإنعقاد الثانى ستركز على ملف تنمية السياحة الداخية بشكل أكبر ، بحيث يكون هناك رواج للمنتج السياحى خارجيا.

 

وأشار الخولى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن محافظة الفيوم بها حوالى 51 % من مساحتها تتبع وزارة البيئة ، وهناك معوقات تقف أمام المحافظة ، ولذلك فإننا فى حاجة إلى إصدار قوانين تسهل الإجراءات فيما بين وزارتى السياحة والبيئة.

 

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع قبل الماضى ، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وكذلك تعديلات قانون الرياضة.

 

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد مرة أخرى يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري.

 

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.

لجنة السياحة بالبرلمان دور الإنعقاد الثانى محافظة الفيوم وزارة البيئة رئيس مجلس النواب

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