محافظ الإسكندرية: إزالة 603 إعلانات وتحرير 267 محضرا وغرامات 409 آلاف جنيه

شن حي الجمرك، وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة أسفرت عن إزالة ١٠ إعلانات مخالفة ، وتحرير عدد من المحاضر.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة تمكنت من إزالة ٨٢ إعلان مخالف بطريق الكورنيش ، وتحصيل غرامات فورية بلغت ١٣٢٣٠ جنيه، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

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وقام حى العامرية ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت بحملة مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة أسفرت عن إزالة ٢٤ إعلان مخالف.

وشن حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة أسفرت عن إزالة ٣١ إعلان مخالف، وتحرير ١٢ محضر ، وتحصيل غرامات فورية بمبلغ ٢١٤٩٢ جنيه، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وواصل حي شرق حملاته برئاسة الأستاذ محارب هيلع لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بنطاق الحى مما أسفر عن إزالة ١٨٤ إعلان خلال الثلاثة أيام، وتحرير ٩٨ محضر، وتحصيل نحو ٣٤ ألف جنيه غرامات فورية.

ودفع حي وسط برئاسة الأستاذ رجب النقيدى بحملة مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بنطاق الحي حيث أسفرت عن إزالة ٧٨ إعلان مخالف وتحرير ٢١ محضر، وتحصيل غرامات فورية بمبلغ ١٠٧٦٦ جنيه.

وفي حى غرب ترأست المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة إستهدفت إزالة كافة الإعلانات واللافتات المخالفة من شوارع الحي مما أسفر عن إزالة ١١٦ إعلان مخالف، وتحرير ٥٨ محضر، وتغريم المخالفين بمبلغ ٢٢٥٠٠ جنيه.

وفي نفس السياق شن حي العجمي برئاسة الأستاذ السيد موسي حملة علي شوارع الحي لإزالة كافة الإعلانات واللافتات المخالفة، حيث أسفرت عن إزالة ٥٢ إعلان، وتحرير ٢١ محضر، وتحصيل غرامات بنحو ١٠ آلاف جنيه .

ومن ناحية أخري شن حي العامرية أول برئاسة الأستاذ محمد عبد الله حملة لإزالة فوضى الإعلانات المخالفة أسفرت عن إزالة وضبط ١٧ إعلان مخالف جاري إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

بينما شن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة أسفرت عن إزالة ٢٨ إعلان، وتحرير ٤ محاضر ، وتحصيل غرامات فورية بمبلغ ٢٥٠٠ جنيه، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

هذا وتستمر الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

يأتي هذا فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بجميع أنحاء الثغر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين .