بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

لم يهنأ رجل أعمال بريطاني شاب بزفافه الذي تم في حفل أسطوري، فمات بعيد ذلك بقليل.



ذكرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، الثلاثاء، بأن فيفيك تشادها (33 عاما) الذي يعرف بأنه قطب فنادق ويمتلك علاقات مع قادة حزب المحافظين الحاكم توفي بعيد حضوره حفلا في ناد ليلي بالعاصمة البريطانية، لندن.

وقبل أسابيع قليلة، تزوج الشاب الهندي الأصل من ستوتي تشادها (29 عاما) في حفل أسطوري أقيم في فندق 5 نجوم في لندن متوجا بذلك أسبوعا من الاحتفالات، ما جذب اهتمام وسائل الإعلام.

وكان تشادها يدير مجموعة مجموعة "ناين غروب" التي لها أصول بملايين الدولارات من بينها فنادق عديدة وعقارات.

زوجته مصدومة

قالت أرملته: "لا توجد كلمات لوصف ما حدث. أنا في حالة صدمة وما زلت أحاول فهمها".

وتابعت: "لقد تزوجنا منذ 8 أسابيع فقط وكان الأمر جميلًا. الآن أنا مضطر للتعامل مع فقدان حب حياتي. أنا مذهولة".

ومن المحتمل أن يكون هناك تشريح للجثة لمعرفة أسباب وفاة رجل الأعمال، وبالنظر إلى عمره وأنه لا يبدو أنه يعاني من أي مشاكل صحية أساسية معروفة.

وتقول المصادر المقربة من العائلة إن أسباب الوفاة طبيعية.

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