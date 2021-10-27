اجتماع تنسيقي بين شركتى المياه والصرف بالإسكندرية لاستعراض الخطط المستقبلية للمشروعات

عقد المهندس ممدوح رسلان، اجتماعا تنسيقيا موسعا مع كلا من اللواء مهندس محمد نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لاستعراض مشروعات المرافق القومية المخططة بمحافظة الإسكندرية، وأهم المناطق التنموية الجارى دراستها بأحياء المحافظة، واحتياجات مد خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.



جاء ئلك بحضور قيادات قطاعى المخطط العام، والمشروعات بالشركة القابضة وشركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالاسكندرية.



وأكد رئيس الشركة القابضة، أن الاجتماع يأتى فى إطار تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بوضع خطط متكاملة للاحتياجات الحالية والمستقبلية، بما يساهم فى الإسراع بمعدلات التنمية، التى تشهدها محافظة الإسكندرية.



كما تابع معدلات تقدم الأعمال ونسب الإنجاز لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجارى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية.



وعلى صعيد آخر، اجتمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مع كلا من الدكتور أسامة حمدى مستشار زير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقيادات الشركة القابضة وهيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، لمناقشة اليات تنفيذ مشروع نقل الخطوط المتعارضة مع المرحلة الثانية من توسعة الطريق الساحلى، فى إطار منظومة التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.