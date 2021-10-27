هتحرق الدهون وانت نايم .. بسمة الملا تنصح بتناول هذه الأطعمة

قالت بسمة الملا ، خبيرة التغذية، إنها تتبع عدة خطوات لمعرفة إصابة مريض السمنة بمقاومة الأنسولين وذلك عن طريق وضع " متر" على المنطقة السفلية من البطن وإذا تواجدت نسب دهون ثلاثية بالكبد يتأكد الإصابة بهذا الأمر .



وأضافت بسمة الملا، خلال حلقتها ببرنامج صحتك وبس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أن مريض السمنة من الممكن أن يحرق دهونه وهو نائم خاصة أنه بعد الساعة التاسعة مساءا يتوقف حرق دهون الجسم ولكن ما تعطيه لمريض السمنة فى الكورس العلاجى ينتج عنه حرق دهون الجسم حتى اليوم الذى يليه.



وأشارت بسمة الملا ، إلى أن أسباب فى حرق دهون الجسم لمدة 24 ساعة متواجد فى القهوة الخضراء ، والجارسينا ، والمانجو الافريقية، والمورينجا ، ونقط الحرق ، وفيتامين د الذى يحرق دهون 20 كيلو فى شهرين كحد أقصى .



ولفتت بسمة الملا إلى أن بعض مرضى السمنة يسيرون وفق نظم تخسيس للوزن و منها " الانترميد فاستنج " ، لوكارب " ، كيتو ولكنهم لا يحققون نتائج تذكر ، لافتة إلى أن الأسباب يمكن أن تتعلق بالحرق الضعيف، أو اتباع منظومة غذائية خاطئة من البداية .



وأضافت بسمة الملا ، أن معظم أطباء التغذية يؤكدون أن الصيام المتقطع صحى ويحقق نتائج مذهلة لتخسيس الوزن على الرغم من شروطه القاسية فى تناول الأغذية ، واستغراقه مدة طويلة .