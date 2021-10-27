الإعلامية أمال العنانى تكشف طريقة جذب المستمع للراديو| فيديو

قالت الإعلامية آمال العنانى، إن إذاعة القاهرة الكبرى تساعد المواطن في حل مشاكله، وتساعد المريض فى الحصول على العلاج المجاني، والتعليم أيضا بالمجان، حيث أن هناك دورات تدريبية بالمجان فى الإذاعة، كما أنه تساعد المواطن العادى على إيجاد فرص عمل، وتربط بينه وبين الوزير التى لا يستطيع أن يذهب إليه، معقبة "هذا هو طريقة جذب المستمعين لكى يسمعنا".

وأضافت الإذاعية الكبيرة أمال العناني في حوارها مع الإعلامي أيمن عدلي لبرنامج "كنوز الوطن" على أخبار مصر، أنها تستمر حتى الان فى الإذاعة، ولها مسابقة تديرها كل عام، كما أنها تقدم برنامجا بشهر رمضان الكريم كل عام، إضافة إلى أن جميع برامجها القديمة تذاع فى المناسبات المختلفة.

وتابعت أن السيدة الراحلة جيهان السادات قد اتخذتها حينها عضو مجلس إدارة فى الوفاء والأمل، لافتة إلى أنها لم تنس العميد محمد يسري كان يطلق عليه صاحب الساق المعلقة، حيث تم فقدان قدمه فى حرب أكتوبر.

وأشارت: "منساش أيضا محمد الذى رفع العلم، وكمان أما السيدة جيهان السادات سلمت على أول جندي قابلناه فى الوفاء والأمل وطت على أيده من أجل تقبيلها وهو شد أيده قالتله لا متحرمنيش أني أقبل اليد التي نصرتنا".