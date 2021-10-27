طلعت يوسف يقود الإسماعيلى هاتفيا أمام الأهلي رغم معاناته من كورونا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى استعداداته لمواجهة الأهلى المقرر إقامتها مساء اليوم بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصرى الممتاز .



وشهدت الساعات القليلة الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكر الإسماعيلى بالإسكندرية فى ظل السعى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلى وتحقيق ضربة بداية قوية بمسابقة الدوري .



ورغم غياب طلعت يوسف المدير الفنى للدراويش عن معسكر الفريق ومباراة اليوم إلا أنه نجح فى رفع الحالة المعنوية داخل الفريق برسائله الهاتفية مع جهازه المعاون وتأكيد ثقته الكاملة فى تقديم مباراة تليق بالقلعة الصفراء فى مباراة الليلة .



وعلم صدى البلد أن طلعت يوسف الذى عانى طوال الأيام الماضية من الإصابة بفيروس كورونا استقر على قيادة الدراويش " هاتفيا " خلال مباراة اليوم بالتواصل المباشر والمستمر طوال أوقات المباراة مع جهازه المعاون محمد إبراهيم ومحمد حمص .

وأعلن طلعت يوسف قائمة الدراويش لمباراة الأهلي وضمت كلا من :-

حراسة المرمى : محمد فوزي - أحمد عادل عبد المنعم - عمر رضوان

الدفاع : باهر المحمدي - مروان الصحراوي - محمد هاشم - عبد الله جمعة - عصام صبحي - محمد دسوقي - أحمد عيد - محمد عادل

الوسط : محمود عبد العاطي "دونجا" - عماد حمدي - عمر الوحش - محمد مخلوف - محمد صادق

الهجوم : أحمد مصطفى - محمد الشامي - أحمد مدبولي - شيلونجو - شونجا - شكري نجيب