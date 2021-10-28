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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

"دافزا" تبحث التبادل الاقتصادي والاستثماري مع مكتب تخطيط المنطقة الاقتصادية الكورية الجنوبية

صدى البلد

بحثت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" آفاق التعاون المستقبلي وسبل الارتقاء بمستويات التبادل الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية وذلك مع وفد من مكتب تخطيط المنطقة الاقتصادية الكورية في إطار زيارة رسمية للوفد إلى المنطقة الحرة.

 

كان في استقبال الوفد الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي وآمنة لوتاه مساعد المدير العام في حين ترأس الوفد الكوري الجنوبي سعادة مون بيونج جون قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية في دبي وضم كلا من تشوي يونغ شون نائب القنصل العام وسونغ إيل آهن رئيس بعثة مكتب تخطيط المنطقة الاقتصادية الكورية الجنوبية وعددا من المسؤولين في المكتب.

 

واطلع الوفد على عرض تفصيلي عن البنية التحتية والمرافق عالمية المستوى التي توفرها المنطقة الحرة بالقرب من مطار دبي الدولي وتجعلها قاعدة مثالية للمتعاملين والشركات الأجنبية التي تبحث عن بيئة استثمارية واقتصادية وحيوية لأداء الأعمال إلى جانب المزايا الاستثمارية والضريبية والخدمات الإدارية والفنية واللوجستية التي تضمن سهولة مزاولة الأعمال فضلا عن المنصات الذكية والخدمات الرقمية التي تجعل من المنطقة الحرة بمطار دبي واحدة من أكثر المناطق الحرة تطورا ومرونة على مستوى العالم.

 

كما استمع الوفد إلى عرض عن دبي كوميرسيتي أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وكيفية تمكين الشركات الكورية الجنوبية للاستفادة من النمو الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة للتوسع على المستوى الإقليمي انطلاقا من إمارة دبي باعتبارها مركزا عالميا للتجارة الإلكترونية إضافة إلى محفظة المنطقة الحرة من الحلول والخدمات الفريدة والمرافق المتطورة والخبرات المتخصصة في القطاع التي يمكنها مساعدة الشركات على تأسيس ومزاولة الأعمال.

 

وتعرف الوفد أيضا على "تريدلينغ" السوق الإلكترونية سريعة النمو والتي تركز على التجارة بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتربط ما بين المزودين العالميين وأسواق المنطقة ما يوفر فرصا جديدة للشركات من مختلف أنحاء العالم.

 

وشملت الزيارة الاطلاع على الدور الذي توفره المنظمة العالمية للمناطق الحرة للمناطق الأعضاء في التنسيق بين الأعضاء وإجراء البحوث والندوات والدراسات المشتركة وتنظيم ورش العمل وخلق الفرص وتبادل الأفكار بما يسهم في تطوير المناطق الحرة ونشر الوعي في الأوساط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 

وقال الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي إن المنطقة الحرة بمطار دبي تستهدف مختلف الأسواق والمناطق الاقتصادية الحيوية الهامة على مستوى العالم التي تشهد نموا اقتصاديا كبيرا وذلك لجذب شركات تلك المناطق التي تسعى للتوسع في الأسواق الخارجية إلى دبي .. واستعرضنا خلال الاجتماع مع وفد مكتب تخطيط المنطقة الاقتصادية الكورية الجنوبية مكانة دبي بشكل عامٍ البارزة والمنطقة الحرة بمطار دبي بشكلٍ خاص وما توفره المنطقة الحرة من فرص استثمارية للشركات للتوسع في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

 

وأضاف الزرعوني أن القارة الآسيوية تعتبر بشكل عام أكبر شريك تجاري لـ"دافزا" مع تشكيلها نسبة 42.6 بالمائة من إجمالي تجارة "دافزا" العام الماضي ولدينا خطط لتعزيز هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة عبر إطلاق سلسلة من المبادرات والمشاريع وغيرها من الحزم التحفيزية التي ستكون عوامل استراتيجية في جذب المزيد من الاستثمارات الآسيوية بما فيها من كوريا الجنوبية إلى إمارة دبي والمنطقة الحرة.

 

يذكر أن زيارة الوفد تخللتها جولة في مرافق المنطقة الحرة بمطار دبي من بينها مركز دناتا للشحن إضافة إلى دبي كوميرسيتي.

سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي دافزا الدكتور محمد الزرعوني المنطقة الحرة بمطار دبي اقتصاد الامارات

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