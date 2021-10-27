إيمان عز الدين: هذه الأسباب تجعل الزواج بعد الصداقة ناجحا ..فيديو

قالت الإعلامية إيمان عز الدين، مقدمة البرنامج، إنه عند وجود علاقة الصداقة بين الأزواج من الأساس هذا يعنى وجود تزاوج فكرى بينهما وتقارب في وجهات النظر والرؤية في الحياة ولغاتهم واحدة.

وأضافت الإعلامية إيمان عز الدين، خلال تقديمها لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على فضائية سى بى سى، أن وجود الصداقه بين الازواج من البداية يجعل العلاقة ناجحة، والعكس عندما يتزوج اثنان عن حب فالمشاعر فقط هي من تحركت وهذه المشاعر قد تنطفئ في أي وقت.

وتابعت الإعلامية إيمان عز الدين، أنه عند الزواج العادى قد يكون الطلاق سببه أنهم ليسوا أصحاب لأن الزوج يحكى مشاكله لصديقه والزوجة تحكى مشكلاتها لأمها أو صديقتها ولا تتحدث مع زوجها وهذا يسبب مشكلات عديدة.