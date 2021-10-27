مساعد وزير المالية تكشف كيفية التعامل مع مشاكل نظام التسجيل المسبق للشحنات

قالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة و تطوير الجمارك، إن الوزارة لم تواجه مشكلات أثناء بداية تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشاحنات.

وأضافت" منى ناصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أننا ناشدنا كل المتعاملين مع الجمارك بسرعة التسجيل ولكن بعض المستوردين تقاعسوا عن التسجيل.

و تابعت "ناصر"، " الجهات الخارجية لازم تلتزم، إحنا بلد من حقها ومن حق شعبها أن يأخذ أفضل حاجة من السلع ".

وأكدت مساعد وزير المالية للمتابعة و تطوير الجمارك، أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة لتحقيق أكبر قدر من الفائدة و توفير السلع للسوق المحلي بشكل أكبر دقة.

وأوضحت، أن المصدر في النظام الحالي هو الذي يرسل فاتورة الشحنات حتى نقضي على شبهة التلاعب".