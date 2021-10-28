وكيل سياحة النواب: القطاع حقق مكاسب كبيرة تحت قيادة الرئيس السيسي

أكد عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن قطاع السياحة حقق مكاسب كبيرة خلال الفترة السابقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء ذلك نتيجة التطوير والعمل الجاد ووضع خطط وآليات متطورة فى الترويج السياحي للآثار المصرية.

قال "هندي" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الرئيس السيسي دائما حريص على إصدار التوجيهات والقرارات التي ترمي إلى تحقيق التنمية للقطاع السياحي، وذلك بتوفير كل الدعم سواء على مستوى المشروعات أو الاهتمام بالمقاصد السياحية العامة، لافتا إلى أن الوزارة تسير على خطى واعية لتحقيق المأمول.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن صناعة السياحة تمثل أحد الركائز الهامة للاقتصاد القومي المصري، فهي تساهم بشكل كبير في إجمالي الدخل القومي لما توفره من عملة صعبة وفرص عمل ضخمة.

التقى الدكتور خالد العناني وزير للسياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، أمس مع مسئولي بيت الخبرة الإيطالي المكلف بتحديث الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للسياحة في مصر والتي سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.

حضر اللقاء مساعد الوزير للشئون الفنية، ومستشار الوزير للشئون الاقتصادية، وأحد المستثمرين السياحيين.

وخلال اللقاء، قام مسئولو بيت الخبرة الإيطالي، من خلال عرض تقديمي، بإطلاع الوزير على ما قام به فريق العمل من الدراسات اللازمة خلال الفترة الماضية لتحديث هذه الاستراتيجية من أجل النهوض بصناعة السياحة في مصر وبناء سياحة مسئولة ومستدامة مع مراعاة المستجدات السياحية والظروف الراهنة من متغيرات ومتطلبات السوق سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة التقليدية منها والجديدة ولاسيما بعد أزمة جائحة كورونا.

كما قاموا بإطلاع الوزير بما سيقومون به من أعمال خلال الفترة القادمة ولقاءات مهنية مع المسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص لاستكمال الدراسات التي يقومون بها لتحديث هذه الاستراتيجية.

إضافة إلى مناقشة التجهيزات الخاصة بتنظيم ورشة عمل موسعة خلال الفترة القليلة القادمة لإطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بمستجدات الأعمال الخاصة بعملية تحديث هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم الكبيرة في مجال السياحة والاستماع لتوصياتهم في هذا الشأن.



الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للسياحة في مصر كان قد تعاقد على تحديثها الاتحاد المصري للغرف السياحة مع بيت الخبرة الإيطالي المتخصص في إعداد الاستراتيجيات الخاصة بالسياحة لتشمل تحديث الدراسة التي سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.

وتختلف هذه الاستراتيجية عن الاستراتيجية الإعلامية الترويجية التي انتهت من إعدادها وزارة السياحة والآثار مؤخراً للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ٣ سنوات، حيث تهدف الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر إلى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة تكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد المصري.