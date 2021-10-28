أستاذ قانون تجاري: مصر لم تشعر بتبعات أزمة كورونا..فيديو

قال دكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن الفترة التي توقف فيها العالم عن العمل بسبب جائحة كورونا، سيدفع العالم ضريبتها لأن المواطن في كل دولة كان يستهلك بدون عمل.

وأضاف أحمد سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المواجهة” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن منتجين المواد الغذائية والبترولية وشركات الشحن تعرضت لخسائر كبيرة وأصبحت مطالبة برفع أسعار خدماتها للإستمرار في المنافسة.

وتابع أحمد سعيد، أن مصر لم تشعر بتبعات أزمة كورونا، وذلك بسبب أن الدولة لم تتوقف، خلال تلك الفترة وبفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبرى في الطاقة مما ساهم أنه لديها اكتفاء ذاتي من الغاز والمواد البترولية.

هناك تضخم سيحدث

وأشار أستاذ القانون التجاري الدولي إلى أن البنك الدولي حدد أن هناك تضخم سيحدث في الدول الكبرى بنسبة 3.6%، بينما التضخم سيصل بالدول النامية سيصل إلى 7%.