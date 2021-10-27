أخبار البرلمان: عقوبات رادعة تنتظر طالبات بورسعيد .. ومصير أصحاب 3417 سيارة غير ملتزمين بتركيب الملصق الإلكتروني الأربعاء 27/أكتوبر/2021 - 11:36 م 10/27/2021 11:36:14 PM طباعة شارك مجلس النواب حسن رضوان نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الأربعاء، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين: هددتا زميلتهما بـ مطواة في المدرسة.. عقوبات رادعة تنتظر طالبات بورسعيد الاستراتيجية الجديدة.. برلماني يوضح جهود الدولة في عودة السياحة الروسية لمصر مكافحة الإرهاب الأبرز ..12 تشريعا علي طاولة مجلس النواب الأسبوع المقبل برلماني : قرار الرئيس السيسي رفع حالة الطوارئ مكاسبه سياسية واستراتيجية برلماني: منع غير المطعمين من دخول المولات والسينمات لتسريع الإقبال على التلقيح تحديث استراتيجية السياحة.. برلماني يطالب بتقديم مزيد من التيسيرات لجذب السائحين لمصر هل يحق لصاحب العمل نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومي؟ بعد سحب رخصة 3417 سيارة.. تعرف على عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني تحسين أوضاع المعلمين الأبرز.. البرلمان يناقش 9 طلبات عامة لسياسة الحكومة| الأحد ضبط مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية بدون ترخيص.. تعرف على عقوبات الغش التجاري طباعة شارك الرئيس السيسي مجلس النواب بورسعيد المعلمين الكهرباء حالة الطوارئ الغش التجاري الملصق الالكترونى المدرسة مكافحة الارهاب