أبو الغيط: محمد صلاح عمل دعاية لمصر بـ 100 مليار دولار

كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أي الأندية الرياضية التي يشجعها في رياضة كرة القدم واللاعب المفضل لديه.



وقال أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إنه لا أشجع فريق في لعبة كرة القدم، لافتا إلى أنه مهتم بالرياضة وبشجع اللاعب العالمي محمد صلاح ، عمل دعايته لمصر تتجاوز 100 مليار دولار.



وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اللاعب الدولي محمد صلاح كابتن منتخب مصر ونجم نادي ليفربول وهداف الدوري الانجليزي يقدم ما لم يقدمه أي لاعب مصري وعربي في الدوري الانجليزي وبطولة أوروبا، مشيرا إلى أن لاعب محبوب جدا بين الجميع وفخر حقيقي لنا.



وتابع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن محمد صلاح لاعب سيتذكره الأجيال القادمة بكل فخر وعزة.

