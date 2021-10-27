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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرّت من مصر وذاقت مرارة الاعتقال.. نوال السعداوي امرأة عاشت في خطر

نوال السعداوي
نوال السعداوي

ربما ظلت حياة الكاتبة الراحلة نوال السعداوي لغز بالنسبة للكثيرين، وقد أثارت الكثير من الجدل خلال حياتها، بسبب مواقفها الجريئة التي اتخذتها، إذ عاشت مدافعة عن مبادئها، حالمة بتغيير المجتمع مثلما عاش والدها؛ مدافعًا عن مبادئه.

كانت نوال السعداوي هي الثانية من حيث الترتيب داخل أسرتها، التي كانت مكونة من تسعة إخوة، ففي 22 أكتوبر من عام ١٩٣١، ولدت نوال، في كفر طحلة بمحافظة القليوبية، وقد أصر والدها حينها تعليم جميع أبنائه، والذي كان يؤمن بحرية الرأي والتعبير داخل بيته، وقد تعلمت منه السعداوي الكثير، خلال حياتها.


فقد كان والد نوال السعداوي  مسئولًا حكوميا بوزارة وزارة التربية والتعليم المصرية في الصعيد، وقد كان معارضًا بشدة، للاحتلال الإنجليزي لمصر، فشن حملة ضد الاحتلال البريطاني لمصر والسودان خلال الثورة المصرية عام ١٩١٩. ونتيجة لمواقفه تقرر  إلى بلدة صغيرة على نيل الدلتا، وقد عاقبته الحكومة بعدم ترقيته لمدة 10 سنوات.  

صدام كبير

كان والدها تقدميًا بصورة كبيرة، فقد علم ابنته احترام الذات والتعبير عن رأيها، بكل صراحة، وبلا خوف، فقد شجعها على دراسة اللغة العربية، إلا أن أسرتها حاولت تزويجها حين كانت في العاشرة من عمرها، لكنها وبدعم من والدتها، نجحت في مقاومة الأمر حتى النهاية، وقد توفى والدها في سن مبكر، تاركًا لها عبء إعالة أسرة كاملة، إلا أن الصدام الثاني سرعان ما حدث وقتها، فقد قالت جدتها أمامها: "إن الصبي يساوي خمسة عشر فتاة على الأقل" وقد وصفت جدتها الفتيات بأنهم "آفة"، وهنا حدث صدام كبير بسبب رفض نوال لكلا الأمرين، وقد اعترضت نوال بشدة على المجتمع الذكوري التي عاشت بداخله.

سياق مختلف

تخرجت في كلية الطب بجامعة القاهرة عام ١٩٥٥، وفي العام نفسه تزوجت من أحمد حلمي، الذي التقت به كطالب زميل في كلية الطب، وانتهى الزواج بعد عامين، إلا إنها خلال تلك الفترة ومن خلال ممارستها الطبية، لاحظت المشاكل الجسدية والنفسية التي تعاني منها المرأة، وقد ربطتها بالممارسات الثقافية القمعية والقمع الأبوي والقمع الطبقي والقمع الإمبريالي داخل المجتمع، وقد تزوجت لمرة ثانية من زميلها رشاد بك، إلا أن زواجها الثاني لم يستمر طويلا وقررا الانفصال في نهاية الأمر.

أثناء عملها كطبيبة في مسقط رأسها بكفر طحلة، لاحظت الصعوبات التي تتعرض لها المرأة بالإضافة إلى عدم المساواة التي تواجهها المرأة الريفية، فبعد أن حاولت حماية أحد مرضاها من العنف الأسري، تم استدعاؤها بشكل فوري للعودة إلى القاهرة، وقد أصبحت في النهاية مديرة وزارة الصحة العامة، وحينها التقت بزوجها الثالث، شريف حتاتة، أثناء مشاركتها مكتبًا في وزارة الصحة.  فقد كان حتاتة طبيبًا، وكان سجينًا سياسيًا لمدة 13 عامًا، إلى أن قررا الزواج عام 1964، وعاشا معًا لمدة 43 عامًا وتطلقا عام 2010.

بعد زواجها من حتاتة، التحقت بجامعة كولومبيا وحصلت على درجة الماجستير في الصحة العامة عام 1966، وفي عام 1972 بدأت آراء السعداوي ترى النور من خلال الكتابة، فقد نشرت كتاب "المرأة والجنس"، وقد تحدثت عن وضع المرأة وعن السياق المختلف للاعتداءات على أجساد النساء، بما في ذلك ختان الإناث، وقد أصبح الكتاب نصًا تأسيسيًا للنسوية، ونتيجة لهذا الكتاب ولنشاطها السياسي، تم عزلها من منصبها في وزارة الصحة، وكمساعدة للأمين العام في نقابة الأطباء في مصر، وبعدها عملت مستشارة في الأمم المتحدة لبرنامج المرأة في إفريقيا والشرق الأوسط.

تسجيل الأفكار

دائمًا ما كانت علاقة نوال بالسلطة مضطربة، إذ اعتبرتها الحكومة المصرية مثيرة للجدل وخطيرة، وقد ساعدت السعداوي في نشر مجلة نسوية عام 1981 بعنوان "المواجهة" الأمر الذي أدى لسجنها من قبل الرئيس أنور السادات، فخلال إحدى الحوارات قالت السعداوي: "لقد اعتقلت لأنني صدقت السادات. قال هناك ديمقراطية ولدينا نظام متعدد الأحزاب ويمكنك أن تنتقد. لذلك بدأت في انتقاد سياسته ودخلت السجن في النهاية"، وهناك في السجن وجدت طريقة لمحاربة اضطهاد النساء، فقد قامت بتأسيس جمعية تضامن المرأة العربية، وكانت أول مجموعة نسوية قانونية ومستقلة في مصر، وقد حرمت داخل السجن من القلم والورق، لكن ذلك لم يمنعها من الاستمرار في الكتابة، إذ استخدمت "قلم حواجب أسود قصير" و"لفافة صغيرة من ورق التواليت القديم الممزق" لتسجيل أفكارها.

  أطلق سراحها في وقت لاحق بعد شهر واحد من اغتيال الرئيس، وقد كتبت عن تجربتها: "لقد كان الخطر جزءًا من حياتي منذ أن التقطت قلمًا وكتبت. "لا شيء أخطر من الحقيقة في عالم يكذب"، وفي عام 1982، أسست جمعية تضامن المرأة العربية، وقد وصفت منظمتها تلك بأنها "تاريخية واشتراكية ونسوية".

تهديد الإسلاميين

وفي عام 1993، تعرضت حياة نوال للتهديد من قبل الإسلاميين، الأمر الذي أجبرها على الفرار من مصر. وقد قبلت عرضًا للتدريس في قسم اللغات الآسيوية والأفريقية بجامعة ديوك في نورث كارولينا، وكذلك في جامعة واشنطن، وقد شغلت لاحقًا مناصب في عدد من الكليات والجامعات المرموقة بما في ذلك جامعة القاهرة، وجامعة هارفارد، وييل، وكولومبيا، والسوربون، وجورج تاون، وجامعة ولاية فلوريدا، وجامعة كاليفورنيا بيركلي، وفي عام 1996 ، عادت إلى مصر.

واصلت السعداوي نشاطها وفكرت في الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية عام 2005، قبل أن تتنحى بسبب المتطلبات الصارمة للمرشحين لأول مرة، وقد كانت من بين المتظاهرين في ميدان التحرير عام 2011، وطالبت بإلغاء التعليم الديني في المدارس المصرية. 

رحلت السعداوي عن عالمنا  خلال مارس الماضي من عام 2021 عن عمر يناهز 89 عاما، بعد مسيرة نضال طويلة.

نوال السعداوي كلية الطب شريف حتاتة كولومبيا أنور السادات

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