قطاع الخدمات بالزراعة: إزالة 650 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية..فيديو

قال دكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن حجم التعديات خلال الشهر الحالي كان هناك 55 حالة تعدي، مؤكدا أنه تم إزالة 39 حالة الحالات القليلة يتم إزالتها في اليوم التالي .

وأضاف عباس الشناوي، خلال لقاء له لبرنامج “المواجهة” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي، يمنع التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه عند رصد المخالفة يتم التعامل معها على الفور ويتم إزالتها.

وتابع عباس الشناوي، أنه كان هناك تعديات وصلت إلى 2 مليون حالة منذ يناير 2011، مؤكدا أنه تم إزالة 650 الف حالة، ومتبقى مليون و 350 ألف حالة وصدر لهم قانون التصالح.

أصبحت متزايدة

وأشار رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة إلى أن التعديات على الأرض الزراعية أصبحت متزايدة في المناطق الشمالية مثل محافظات الدقهلية والشرقية ، وهناك تعديات كبيرة وهجوم بشكل واضح في عام 2011 ، وفي ظل غياب الأمن .