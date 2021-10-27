الدوري الاسباني .. أوساسونا يفرض التعادل على ريال مدريد في عقر داره

نجح أوساسونا في فرض التعادل على نظيره ريال مدريد دون أهداف، ضمن الجولة الحادية عشرة من الليجا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".



الشوط الأول من المباراة لم يشهد الكثير من الفرص بين الفريقين، في حين شهدت أول فرصة خطيرة في الدقيقة "21" عن طريق كامافينجا لكرة كرته في الشباك الخارجية.



وفي الدقيقة 29 سدد ميليتاو كرة قوية لكن الحارس أبعدها، ثم أرسل كارفخال كرة عرضية ارتقى لها كامافينجا لكن رأسيته فوق المرمى، لينتهي الشوط الأول 0-0.



وخلال الشوط الثاني، كاد أوساسونا أن يسجل هدف التقدم بعد مرتدة، انتهت بعرضية وصلت الى مانكيولا الذي سدد كرة ارتطمت في القائم ثم في كارفخال وخرجت الى ركنية.



وفي الدقيقة 60 سدد بنزيما كرة قوية ارتطمت في القائم ثم الى خارج الملعب، ثم أرسل فينيسيوس كرة عرضية خطيرة لكنها لم تجد أي متابع من جانب لاعبي ريال مدريد.



ليرفع ريال مدريد رصيده الى 21 نقطة في صدارة الترتيب العام، في حين رفع أوساسونا رصيده الى 19 نقطة في المركز السادس..