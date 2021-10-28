أخبار التوك شو.. ستكون شيخنا.. الرئيس يوجه دعوة للطفل المعجزة على الهواء.. أبو الغيط: الرئيس السيسي شخصية تاريخية لن يأتي بها الزمن كثيرا

نشرت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

ستكون شيخنا.. الرئيس يوجه دعوة للطفل المعجزة على الهواء.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سعيد بالطفل المعجزة أحمد تامر، الذي يحفظ كتاب الله.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي، مع الإعلامي شريف عامر، بـ برنامج يحدث فى مصر: " أقول للطفل أحمد حفظ القرآن الكريم جميل أن الحفظ جميل وأنت حامل لكتاب الله"



أبو الغيط: الرئيس السيسي شخصية تاريخية لن يأتي بها الزمن كثيرا ..فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأمم صاحبة التاريخ والحضارة تواجه تحديات، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعد وجهز وتقبل المسئولية وتحملها، ولديه شخصية تاريخية بكل المواصفات.

وأضاف أبو الغيط، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي له تأثير في تحولات رئيسية على المسرح المصري، مشيرا إلى أن مصر أنجبت شخصية مثالية مثل الرئيس السيسي تضاهي الشخصيات التاريخية العالمية مثل تشرشل وديجول وستالين.

ارحموا بلدكم .. أحمد موسى ينفعل بشأن رسالة تهديد طائرة موسكو |شاهد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن واقعة رسالة التهديد التي أعلنت عنها مصر للطيران اليوم بشأن طائرة موسكو، تحدث في مختلف أنحاء العالم.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن «حادث يتكرر في مختلف دول العالم، ورأينا من قبل إخلاء محطة قطارات في فرنسا بسبب أنباء عن وجود قنبلة»، مشيرا إلى أن الإمارات تعرضت لحادث مشابه، لكن مدة تداول الخبر لم تتعد ساعة.

أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

كشف الكابتن طيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن تعاملهم مع التهديد الذي جاء على الطائرة المتجهة إلى موسكو، موضحا أن أى بلاغ يؤشر بتهديد على طائرة يتم التعامل معه بكل جدية إلى أن يثبت إيجابياته أو سلبياته.

وقال "عمرو أبو العينين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، إن تفاصيل نوع الطائرة كان "إيرباص 220"، كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار العاصمة موسكو في روسيا، متابعاً: "هى كانت رحلة رقم 729، أقلعت قبل الساعة 11 بدقائق".



رئيس لجنة الفيروسات: بلاش نتصرف من دماغنا في تلفي لقاحات كورونا ..فيديو

أكد الدكتور عادل خطاب رئيس اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن فكرة جرعات معززة من اللقاحات أمرا معروف ، ونجد هذا الأمر في لقاح الإنفلونزا العادية.

وأضاف عادل خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن الأفضل أن يكون هناك فترة زمنية بين الجرعتين من اللقاح، لافتا إلى أن أعراض الموجة الرابعة من فيروس كورونا تشبه أعراض الانفلونزا العادية.



مستشار الصحة العالمية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن فيروس c

قال الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية وعضو اللجنة العليا للفيروسات الكبدية، إن مصر نجحت في تحقيق انتصار كبير على فيروس سي، مضيفا أنه مصر وصلت لأفضل نقطة فيما يخص فيروس سي.

وأوضح جمال عصمت، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه النقطة هي التخلص نهائياً من فيروس سي، لافتا إلى أن كانت مصر أعلى نسبة إصابة بفيروس سي على مستوى العالم.



حقيقة استخدام سم العقارب المصرية للوقاية من كورونا

قال الدكتور محمد عبد الرحمن، أستاذ علوم السموم الجزيئية بجامعة قناة السويس، إن سموم العقارب معقدة تصيب الفريسة بالشلل، بسبب احتوائها على أكثر من 200 مركب كيميائي.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن أحد مكونات سموم العقارب تحتوي على البكتيريا والميكروبات، لافتا إلى كلية العلوم تجري أبحاث منذ 2013 على سموم العقارب لعلاج الفيروسات والميكروبات والخلايا السرطانية ومنها استخدامات طبية عالية جدا.



متحدث الري: تجهيز بنية تحتية حول السد العالي تحسباً لانهيار سد النهضة

كشف محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل عمل بنية تحتية في السد العالي تحسبًا لانهيار سد النهضة.

وأكد محمد غانم، في مداخلة هاتفية بالإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الفكرة أحد عوامل الأمان للسد العالي، مشيرا إلى أن الفكرة ظهرت في سبعينات القرن الماضي.



أشرف زكي لـ أمير كرارة: خلى بالك أنا مش عايز الحلقة تنتهى بالشطب

وجه الفنان أمير كرارة سؤالا للفنان أشرف زكي، قائلا:" أنت إزاي بتتعامل مع 6 ستات في بيت واحد"، ليبادره الفنان أشرف زكي قائلا:" بتعامل عادي وبعيش معاهم أسعد أيام حياتي".

وأضاف “أشرف زكي” خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان أمير كرارة، :" أنا في البيت محاط بـ زوجتي وأولادي وأحبائي..دا يا سعدي يا هنايا".



يا نهار أسود.. روجينا تعلق على قصة تعرضها للضرب لأول مرة

وجه الفنان أمير كرارة، حديثه إلى الفنانة روجينا خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "سهرانين"، قائلا "عرفت أنك طلعتي رحلة للبحر مع أخواتك من غير ما تقولي لـ والدتك"، لتبادره “روجينا” معلقة: "يا نهار أسود أنت عرفت إزاي الموضوع دا".

وروت "روجينا"، خلال حوارها ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان أمير كرارة"، تفاصيل الحادث، قائلة "أقنعت والدتي بأني هسافر مع أخواتي للإسماعيلية ولكن في الحقيقة سافرنا رأس سدر"، متابعة "وإحنا راجعين الأتوبيس أتعطل لـ 3 ساعات".

