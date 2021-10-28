نائب بالشيوخ: الدولة تسعى لوضع خطة تهدف إلى تطعيم جميع الفئات من المواطنين

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة الدولة إلى خطة تهدف إلى تطعيم جميع الفئات من المواطنين، مشيدا بدور وزارة الصحة والسكان في زيادة عدد مراكز التطعيم الخاصة بلقاح فيروس كورونا.

وأكد عكاشة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التفكير في دراسة قرار منع المواطنين الغير حاصلين على لقاح كورونا من دخول السينمات والنوادي، يأتي على غرار قرار عدم دخول الموسسات الحكومية، والذي لاقى قبول كبير من أجل تحفيز المواطنين على تلقي اللقاح.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن نسبة الملقحين بلقاح كورونا لم تتعدى 20ُ%، والدولة تسعى إلى أن تصل النسبة إلى 80%، وذلك لن يتم إلا من خلال قرارت جريئة من قبل الدولة من شأنها تسريع عمليات تلقي اللقاح، خاصة أن الدولة عملت على توفيره بشكل كبير.

هذا وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنَّ اللجنة العليا لإدارة الأزمة حددت تاريخ محدد في شهر نوفمبر تمنع دخول العاملين أو المتعاملين غير المطعمين بلقاحات كورونا للمؤسسات الحكومية، لافتا أن تعميم ذلك على أماكن أخرى مثل الأندية الرياضية أو المولات أو السينمات خطوات تدرسها اللجنة العليا.