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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لؤي قاسم: الدولة اهتمت بالكشف المبكر عن الأورام الخبيثة بمبادرة صحة المرأة..فيديو

صحة المرآه
صحة المرآه

قال الدكتور لؤي قاسم عضو المكتب التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة ، أن  مبادرة دعم صحة المرأة بدأت في 1 يوليو 2019 وتعمل كـ مبادرة دائمة تهدف إلي الكشف المبكر عن أمراض الثدي وهذا الهدف الأول من المشروع .

واضاف لؤي قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن هذا البرنامج المصري يعد من اهم واكبر البرامج في العالم للكشف المبكر عن الأورام الخبيثة لدي المرأة  ، مؤكدا أن هناك 19 مليون سيدة توجهوا علي عيادات الكشف في جميع محافظات مصر .

واوضح لؤي قاسم ، إن  أورام الثدي مهم جدا في علاجها اكتشافها مبكرا خلال المرحة الأولي وتصل نسب الشفاء فيه من 95% إلي 98% وهذه نسبة عالية جدا ونسبة الشفاء تقل اذا تم اكتشافه مبكرا .

أمراض محافظات مصر المكتب التنفيذى لؤي المراة مبادرة دعم صحة المرأة الكشف المبكر عن أمراض الثدي أمراض الثدي

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