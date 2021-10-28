لؤي قاسم: الدولة اهتمت بالكشف المبكر عن الأورام الخبيثة بمبادرة صحة المرأة..فيديو

قال الدكتور لؤي قاسم عضو المكتب التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة ، أن مبادرة دعم صحة المرأة بدأت في 1 يوليو 2019 وتعمل كـ مبادرة دائمة تهدف إلي الكشف المبكر عن أمراض الثدي وهذا الهدف الأول من المشروع .

واضاف لؤي قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن هذا البرنامج المصري يعد من اهم واكبر البرامج في العالم للكشف المبكر عن الأورام الخبيثة لدي المرأة ، مؤكدا أن هناك 19 مليون سيدة توجهوا علي عيادات الكشف في جميع محافظات مصر .

واوضح لؤي قاسم ، إن أورام الثدي مهم جدا في علاجها اكتشافها مبكرا خلال المرحة الأولي وتصل نسب الشفاء فيه من 95% إلي 98% وهذه نسبة عالية جدا ونسبة الشفاء تقل اذا تم اكتشافه مبكرا .