بسبب اتهامه بالتحرش.. قرار بمنع الأمير البريطاني من حضور اليوبيل البلاتيني للمملكة

قال مصدر مطلع إن هناك قراراً بمنع الأمير البريطاني آندرو، دوق يورك، من حضور جميع أحداث «اليوبيل البلاتيني» لوالدته الملكة إليزابيث الثانية (الذكرى السبعون لحكمها) العام المقبل، وذلك بعد أن حددت محكمة أميركية موعد قضية التحرش الجنسي المقدمة ضده ليكون بعد موعد انطلاق الاحتفالات بشهر.



وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، في الدعوى المقدمة ضد آندرو، تزعم الأميركية فرجينيا جوفري، وهي أم لثلاثة أطفال وتبلغ من العمر 38 عاماً، أنه قد جرى إجبارها على ممارسة الجنس مع الدوق بناءً على أوامر من رجل الأعمال المتوفى، المتهم باستغلال القاصرات جنسياً، جيفري إبستين، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.



وكان الأمير آندرو، البالغ من العمر 61 عاماً، قد نفى هذه المزاعم بشدة، قائلاً إنه لم تكن لديه أي علاقة جنسية مع جوفري، حتى إنه لا يتذكر أنه قد التقاها من قبل.



وقال مصدر مطلع لصحيفة «ذا صن» البريطانية إن هناك قراراً بعدم ظهور آندرو في احتفالات «اليوبيل البلاتيني» التي تنطلق بين الخميس 2 يونيو والأحد 5 يونيو 2022.

جاء ذلك بعد أن حكم القاضي الأميركي لويس كابلان بإجراء جلسات استكمال الأقوال الخاصة بقضية التحرش الجنسي يوم 14 يوليو، بحد أقصى، أو قبل هذا التاريخ.



ويجب أن يحضر آندرو هذه الجلسات حيث سيدلي بأقواله تحت القسم.

وقال المصدر إن منظمي احتفالات «اليوبيل البلاتيني» يناقشون في الوقت الحالي أيضاً ما إذا كان بإمكان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل حضور الاحتفالات.



وتنحى هاري (36 عاماً) وميجان ماركل (39 عاماً) عن واجباتهما الملكية العام الماضي وانتقلا للعيش في كاليفورنيا. وقد توترت علاقتهما بالعائلة المالكة بشكل كبير في الفترة الأخيرة مع إطلاق الزوجين تصريحات مثيرة للجدل وجّها فيها انتقادات للعائلة.