عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب اتهامه بالتحرش.. قرار بمنع الأمير البريطاني من حضور اليوبيل البلاتيني للمملكة

الأمير أندرو
الأمير أندرو

قال مصدر مطلع إن هناك قراراً بمنع الأمير البريطاني آندرو، دوق يورك، من حضور جميع أحداث «اليوبيل البلاتيني» لوالدته الملكة إليزابيث الثانية (الذكرى السبعون لحكمها) العام المقبل، وذلك بعد أن حددت محكمة أميركية موعد قضية التحرش الجنسي المقدمة ضده ليكون بعد موعد انطلاق الاحتفالات بشهر.

وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، في الدعوى المقدمة ضد آندرو، تزعم الأميركية فرجينيا جوفري، وهي أم لثلاثة أطفال وتبلغ من العمر 38 عاماً، أنه قد جرى إجبارها على ممارسة الجنس مع الدوق بناءً على أوامر من رجل الأعمال المتوفى، المتهم باستغلال القاصرات جنسياً، جيفري إبستين، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.


وكان الأمير آندرو، البالغ من العمر 61 عاماً، قد نفى هذه المزاعم بشدة، قائلاً إنه لم تكن لديه أي علاقة جنسية مع جوفري، حتى إنه لا يتذكر أنه قد التقاها من قبل.


وقال مصدر مطلع لصحيفة «ذا صن» البريطانية إن هناك قراراً بعدم ظهور آندرو في احتفالات «اليوبيل البلاتيني» التي تنطلق بين الخميس 2 يونيو والأحد 5 يونيو 2022.
جاء ذلك بعد أن حكم القاضي الأميركي لويس كابلان بإجراء جلسات استكمال الأقوال الخاصة بقضية التحرش الجنسي يوم 14 يوليو، بحد أقصى، أو قبل هذا التاريخ.


ويجب أن يحضر آندرو هذه الجلسات حيث سيدلي بأقواله تحت القسم.
وقال المصدر إن منظمي احتفالات «اليوبيل البلاتيني» يناقشون في الوقت الحالي أيضاً ما إذا كان بإمكان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل حضور الاحتفالات.


وتنحى هاري (36 عاماً) وميجان ماركل (39 عاماً) عن واجباتهما الملكية العام الماضي وانتقلا للعيش في كاليفورنيا. وقد توترت علاقتهما بالعائلة المالكة بشكل كبير في الفترة الأخيرة مع إطلاق الزوجين تصريحات مثيرة للجدل وجّها فيها انتقادات للعائلة.

الأمير البريطاني أندرو يورك اليوبيل التحرش

موضوعات متعلقة

لأول مرة في المنطقة العربية.. فحوصات جينية تساعد على تحسين نتائج مرضى سرطان الدم في السعودية

نشرة المنوعات.. علماء يستعينون بمصر لاستخدام سم العقارب في مكافحة كورونا.. بيع أقدم طابع بريد في التاريخ بـ 6 ملايين دولار..وتخلت عن ألقابها الملكية من أجل الحب

لهواة جمعها..بيع أقدم طابع بريد في التاريخ بسعر يبلغ 6 ملايين دولار

المتسبب في الكرش.. اكتشاف هرمون زيادة دهون البطن وعلاقته بضغط الدم

اللتر بـ 10 ملايين دولار.. علماء يستعينون بمصر لاستخدام سم العقارب في مكافحة كورونا

أسباب الاكتئاب.. دراسة تظهر جينات مختلفة للإصابة بالمرض لدى البشر .. والنتائج تحذر من السمنة

أكبر حكام العالم سنا.. الملكة إليزابيث تؤدي أول مهمة رسمية بعد خروجها من المستشفى

اكتشاف مثير.. العثور على كوكب جديد في حجم زحل خارج المجرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار العالم| إدانة خليجية واسعة لتصريحات جورج قرداحي حول اليمن.. وكوريا الشمالية تحذر أمريكا

دعاء الرزق في الصباح .. اغتنمه بعد صلاة الفجر وشاهد النتيجة

أسعار ومواصفات سيات أتيكا موديل 2021 في مصر | صور

الأهلي يكشف سبب تألق بيرسي تاو سريعا.. وعدم الدفع بمحمد شريف أساسيا.. فيديو

تزداد فرص شافي.. 5 أسماء على طاولة برشلونة لخلافة كومان .. تفاصيل

بسبب اتهامه بالتحرش.. قرار بمنع الأمير البريطاني من حضور اليوبيل البلاتيني للمملكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

دعاء الرئيس السيسي للطفل المعجزة أحمد تامر على الهواء| شاهد

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

طوارئ فوق الأجواء| ماذا حدث لرحلة الطائرة المصرية 729 MS المتجهة إلى موسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ