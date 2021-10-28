طارق الشناوي يوضح تفاصيل حرص المخرجين على الاشتراك في الأوسكار..فيديو

قال طارق الشناوي الناقد الفني ، إن اشتراك المخرجين وصناع الأفلام للحصول علي جائزة الأوسكار حتي ولم يحصلوا عليها يعطيهم هذا مكسب أدبي لحظي لمجرد مشاركتهم في الحصول علي الجائزة خلال المسابقة .

وأضاف طارق الشناوي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن مشاركة أي احد في مسابقة الأوسكار يقوم بكتابتها في الـ"cv" الخاص به ، مؤكدا أن هناك 3 أفلام مصرية مشاركة هذا العام للحصول علي جائزة الأوسكار .

وأوضح طارق الشناوي ، إن مسابقة الأوسكار للاشتراك فيها يجب أن يكون سمح للفيلم بالعرض الجماهيري "دور عرض" .